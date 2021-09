Fans reichen Klage gegen Genshin Impact ein, weil sie unglücklich über einen Skill sind

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was denkt ihr über die ganze Sache? Haben die Genshin Impact Spieler unter euch auch erst gedacht, dass die beiden harmonieren? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Dadurch, dass man mit Pech über 200 Euro an einem Banner ausgeben muss, um den passenden Charakter zu ziehen, sind viele sparsam mit ihrem wertvollen Urgestein. Urgestein ist die Ingame-Währung um an Bannern zu ziehen, die ihr auch durch Events und Quests kostenlos vom Spiel bekommt. Denn ist das Urgestein aufgebraucht, greifen viele ins Portemonnaie für ganz bestimmte Charakter-Kombinationen.

Warum ist so was ein großes Problem? Geld und Gacha. Viele sind aufgrund der ursprünglichen Beschreibung und den Leaks davon ausgegangen, dass sich Beidou und Raiden Shogun auf jeden Fall super ergänzen würden. Nur deswegen hätten sie an Raiden Shoguns Banner gezogen.

Was sagt die Community? Die Community ist auch nicht erfreut über die ganze Angelegenheit. Genshin Impact selbst, hat im offiziellen Forum auch noch mal die Fähigkeit von Raiden Shogun erläutert (via HoYoLAB ). Darunter tummeln sich unzufriedene Spieler:

Erbost über diese Änderung und dass die Charaktere nicht zusammen funktionieren, reichen mindestens zwei Fans eine Klage gegenüber miHoYo, den Machern von Genshin Impact, ein. In dem Beitrag eines Forums schreibt einer der beiden, dass er Klage gegen miHoYo eingereicht hat und zeigt ebenfalls ein Screenshot eines Online-Gerichtsportals (via NGA.CN ).

Auch die Beschreibung von der Spezialfähigkeit von Raiden Shogun spricht von: „In diesem Zustand greift Shogun Raiden mit einem Katana an und verursacht mit Standardangriffen, heftigen Schlägen (…) Elektro-Schaden (…)“. Weiterhin heißt es in dem Skill, dass genau dieser Schaden als Spezialfähigkeitsschaden gilt.

Insert

You are going to send email to