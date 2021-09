Spieler grinden in Genshin Impact etliche Stunden für maximalen Rang – Die Belohnung ist lachhaft

Fast ein Jahr nach dem Release von Genshin Impact haben es nun die ersten Spieler geschafft, den höchsten Abenteuer-Rang zu erreichen. Etliche Stunden Grind waren dafür nötig. Doch war es das wert? Die Belohnung fällt jedenfalls sehr… bescheiden aus.

Was ist der Abenteuer-Rang? Der Abenteuer-Rang oder Level ist eine Mechanik in Genshin Impact, die hauptsächlich über euren Fortschritt im Spiel bestimmt.

Dieses Level ist global für euren gesamten Account gültig und unterscheidet sich von den einzelnen Charakter-Stufen. Entsprechend bekommt man dafür separate EXP.

Der höchste Rang liegt aktuell bei Stufe 60 und es hat fast ein Jahr gedauert, bis die ersten Spieler diesen Rang erreicht haben. Während die ersten 55 Level relativ einfach zu erreichen sind, benötigen die letzten 5 Ränge richtig viel Grind, um diese abzuschließen.

Ein Video von Revimy zeigt den ersten Spieler, der diesen Meilenstein zwei Wochen vor dem ersten Geburtstag von Genshin Impact erreicht hat:

Ewiger Grind – für ein paar Wünsche und Upgrade-Materialien

Was war die Belohnung? Für das Erreichen des höchsten Ranges bekam der Spieler ein paar Wünsche, Primogems und Upgrade-Material für Waffen und Charaktere.

Wer also für das Erreichen von Rang 60 eine besondere Belohnung erwartet hat, dürfte enttäuscht werden. Dafür ist nämlich richtig viel Arbeit nötig.

Wie lange dauert es bis Stufe 60? Es ist sehr schwer, eine genaue Zahl zu nennen. Laut gamesradar würde es nicht einmal ausreichen, alle Daily-Aufträge, Events und Quests abzuschließen. Das würde einen gerade mal bis Rang 58 bringen.

Der Erste, der das geschafft hat, benötigte seit Release fast ein Jahr bis zu diesem Erfolg. Das spricht schon dafür, wie hoch der Aufwand dafür ist.

Was passiert nach Stufe 60? Abgesehen von der Belohnung ändert sich so gut wie nichts. Eure EXP werden ab jetzt immerhin in Mora umgewandelt. Belohnungen aus täglichen Aufgaben bringen zudem nahezu die doppelte Menge an Mora.

Hat es sich gelohnt? Das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Die meisten Spieler würden wahrscheinlich eine bessere Belohnung für etliche Stunden Grind erwarten. Für andere zählt wiederum nur der Erfolg.

Was bringt der Abenteuer-Rang eigentlich genau? Gerade zu Beginn schaltet der Abenteuer-Rang viele Mechaniken in Genshin Impact frei.

Dazu gehören:

Neue Gebiete

Dungeons

Daily-Aufträge

Expeditionen

Der Koop-Modus

Außerdem hängt eure Weltstufe ebenfalls direkt mit dem Abenteuer-Rang zusammen. Der Abenteuer-Rang spielt also eine wichtige Rolle für euren Fortschritt.

Eine Übersicht zum Abenteuer-Rang findet ihr bei uns: So levelt ihr die Abenteuer-Stufe in Genshin Impact am schnellsten.

Was ist eigentlich gerade los in Genshin Impact? Kommenden Monat soll offenbar das Update 2.2 erscheinen. Dazu gibt es bereits einige Leaks mit neuen Charakteren und “Tsurumi”, einer neuen Insel in Inazuma.

Wir haben alle Leaks und Infos für euch in unserer Übersicht zu Genshin Impact zusammengefasst: Alles zu Patch 2.2 – Leaks, Release, Banner, Charaktere