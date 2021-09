Genshin Impact: Spieler ärgern sich über mickrige und knausrige Geschenke zum 1. Geburtstag

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von den Geschenken zum ersten Jahrestag? Seid ihr damit zufrieden oder erwartet ihr mehr von Genshin Impact? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Am 23. September wurde der Event-Post entfernt, tauchte jedoch kurze Zeit später wieder auf (via reddit ). Da die reddit-Community auch nicht begeistert von den Belohnungen zum Jahrestag ist, finden sich unter diesem Post schnippische und ironische Bemerkungen:

So reagiert die Community auf die neuen Belohnungen: Diese Aktionen bringen die Fässer der Community zum Überlaufen. Sie sind erbost darüber, dass unter mehreren Millionen von Spielern nur 1000 Gewinner ausgelost würden und dann gäbe es obendrauf nur 100 Urgestein. 160 Urgestein kostet eine Ziehung an einem Charakter- oder Waffen-Banner.

Was sind das für Belohnungen? Ihr könnt entweder unter 1000 Gewinnern ausgelost werden und 100 Urgestein erhalten oder aber reelle Gewinne, wie zum Beispiel ein iPhone 13 Pro Max, Bargeld, AirPods bekommen (via HoYoLAB ).

Was gibt es bisher für Belohnungen in Genshin Impact? Bislang wurden folgende Belohnungen für euch angekündigt:

In Genshin Impact steht am 28. September der erste Jahrestag an. Passend dazu haben sich die Macher, miHoYo, Events und Belohnungen ausgedacht. Jedoch stellen diese die Community überhaupt nicht zufrieden.

