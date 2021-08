Spieler halten Anniversary-Belohnungen von Genshin Impact für einen schlechten Scherz

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was denkt ihr? Fallen euch die Anniversary-Belohnungen auch zu gering aus oder freut ihr euch über die kostenlosen Gebete? Schreibt es uns in den Kommentaren.

“Spieler auf allen Servern werden ihren doppelten Kristall-Bonus zurückgesetzt bekommen, was bedeutet, dass jeder in den Genuss kommen kann…”

So schreibt etwa ein User (via reddit.com ):

Was ist das überhaupt? Mihoyo hatte erklärt, dass man den Aufladebonus erneuert. Wer Echtgeld in Genshin Impact ausgibt, der bekommt beim ersten Mal die doppelte Auflademenge. Das sind die Boni im Fenster „Kristalle aufladen“. Auf diese Weise „lohnen“ sich dann vor allem die hohen Auflade-Stufen.

Warum sind die Spieler so enttäuscht? Vor allem sind viele Spieler enttäuscht, weil die Entwickler dieses Jahr bereits deutlich spendabler gewesen waren. So hatte Mihoyo Spielern anlässlich des Laternen-Festivals einen kostenlosen 4-Sterne-Charakter ihrer Wahl geschenkt. Auch beim Start des neuen Gebiets Inazuma konnte man mit etwas Fleiß den 4-Sterne-Charakter Beidou freischalten.

Ich persönlich hatte auf so etwas gehofft wie ein tägliches Ziehen des permanenten Banners [Das Nicht-Event-Banner] für mindestens einen Monat oder so.

Bis zum Jahrestag ist es noch ein weiter Weg, sie könnten also noch einen “One more thing”-Moment haben. Wir wissen es noch nicht.

Andere wundern sich, dass es so schlechte Boni für den ersten Jahrestag gibt. So schreibt ein User auf reddit (via reddit.com ):

Auf reddit gibt es mittlerweile einen viel beachteten und diskutierten Post über das Anniversary-Event (via reddit.com ). Mittlerweile hat der Post mehr als 9.000 Upvotes und über 1.500 Kommentare. Hier gibt es viel Kritik an den Anniversary-Belohnungen.

