Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von diesen Leaks? Gehört ihr zu denjenigen, die sich Banner Reruns gewünscht haben oder freut ihr euch nur auf die neuen Charaktere? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was wissen wir noch? Dem PlayStation-Team ist ein Missgeschick passiert: Sie haben aus Versehen Werbegrafiken zu Genshin Impact Patch 2.1 veröffentlicht, die ihr euch in diesem reddit Post ansehen könnt:

Außerdem ist ja bekannt, dass Aloy aus Horizon: Zero Dawn ihren Weg in Genshin Impact finden wird. Dazu gibt es erstes Gameplay-Footage auf reddit:

Sollte die Reihenfolge des Leakers Upatcha1 (via Twitter ) stimmen, würde der Banner von Baal und Sara nach dem Yoimiya Banner erscheinen. Dies wäre pünktlich zum Release von Patch 2.1, am 1. September. Danach würden die Banner wie folgt herauskommen, wenn Laufzeit und Updates gleich bleiben:

