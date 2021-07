Leaks in Genshin Impact versprechen, dass ihr bald angeln könnt und zeigen neue Charaktere

Ein neuer Leak zu Genshin Impact Patch 2.1 zeigt drei neue Charaktere, ein neues Gebiet und eine neue Mechanik. Wir von MeinMMO fassen für euch zusammen.

Worum geht es? Neue Leaks zu Genshin Impact versprechen Informationen zum kommenden Patch 2.1. So kann man, laut den Leaks, bald Angeln. Außerdem wurden drei neue Charaktere gezeigt und ein erstes Bild aus dem neuen Gebiet Watasumi.

Bei den drei neuen Charakteren handelt es sich um Baal, Kokomi und Sara. Bei den drei Charakteren handelt es sich um die Neuzugänge aus Inazuma. Erste Bilder, unter anderem von Baal bzw. Raiden Shogun lassen sich auf reddit und Twitter finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Laut dem Leak sollt ihr ab Patch 2.1 auch angeln können, genauere Informationen zu dieser Mechanik sind allerdings noch nicht bekannt. Auch aus dem neuen Gebiet Watasumi gibt es bisher erst ein einziges Bild.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wie vertrauenswürdig sind die Quellen? Beide der Leaker haben sich bereits in der Vergangenheit öfter als vertrauenswürdig bewiesen. Wie es bei Leaks nunmal so ist, können wir nicht versprechen, dass diese Inhalte genau so kommen werden – jedoch ist es relativ wahrscheinlich.

Die Community freut sich auf die neuen Features

Was sagt die Community zu den Leaks? Das neue Informationen in Gensin Impact geleakt werden, bevor sie offiziell sind, gehört mittlerweile so gut wie zur Tagesordnung. Die Community ist also nicht mehr überrascht, was die Informationsbeschaffung auf diese Art und Weise angeht.

Vor allem von den neuen Charakteren sind die Spieler derzeit sehr angetan. So schreibt der User ChelseaDagger13 (via reddit): „Ich stehe total auf die Kosmos-Animationen [von Baal].“

Dem schließt sich auch der User Jivare an: „Meiner Meinung nach ist das die coolste Ult im Spiel, zusammen mit Zhonglis.“

Der User NikName72 schreibt sogar: „Ich finde es wirklich schwierig zwischen Kokomi und Baal zu entscheiden. Mit diesem Update könnte ich meinen Free2Play-Status brechen!“

Was haltet ihr von den geleakten Inhalten? Freut ihr euch auch so auf die Charaktere oder wollt ihr lieber Angeln gehen? Schreibt es uns in die Kommentare!