Kamisato Ayaka ist der neue Charakter in Genshin Impact 2.0 – Das sind ihre Fähigkeiten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Genshin Impact garantiert euch, dass ihr neue Charaktere in ihrem Banner (und übrigens nur dort, und solange es das Banner gibt) bekommt, doch auch hier kann ein Charakter bis zu 440 € kosten . Das ist Teil des Gacha-Systems des Spiels, welches schön öfter in der Kritik stand und oft mit Glücksspiel vergleichen wird. Auch die Frage, ob das Spiel gerade wegen der hohen Vorteile der Sternenbilder, deswegen Pay2Win ist, kommt ebenfalls öfter auf.

Wann kommt Ayaka in Spiel? Wir gehen davon aus, dass der Banner zusammen mit Patch 2.0 am 21. Juli seinen Weg ins Spiel findet. Der Patch erscheint gleichzeitig auf allen Plattformen.

Was sind Sternenbilder? Sternenbilder erhält man in Genshin Impact dadurch, dass man den Charakter mehrfach erhält. Das sind die Vorteile von Ayakas Sternenbildern:

Was kann Ayaka? Ayaka ist laut Aussagen der Entwickler ein Damage-Dealer, also ein Charakter, der stabilen, hohen Schaden verteilen kann. Dafür nutzt sie ein Einhand-Schwert und den Kamisato-Kampfstil. Sie kann sich dank ihrer Fähigkeiten schnell bewegen und löst viel Kryo-Flächenschaden aus.

Was ist Inazuma? Dabei handelt es sich um ein Gebiet, welches an das alte Japan angelegt ist. Bereits der letzte neue Charakter, Kaedehara Kazuha kam aus Inazuma. Das Gebiet ist derzeit noch nicht im Spiel, soll aber zusammen mit Ayaka erscheinen.

