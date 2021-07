Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von Baal und ihren Skills? Und wie gefallen euch die anderen Charaktere, die mit 2.1 erscheinen werden? Schreibt es uns in die Kommentare. Die Wartezeit könnt ihr euch mit dem großen Update 2.0 vertreiben.

Was kommt noch mit dem Update 2.1? Leaker Sakuna auf Twitter behauptet außerdem, dass die Spieler im Update 2.1 die La Signora wiedersehen werden. Sie ist eine der Fatui-Agenten von Snezhnaya, die bereits während der Abenteuer in Mondstadt auftaucht. Sie wird nun zurückkehren und als wöchentlicher Boss ins Spiel kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Musou Isshin lässt sie außerdem ein Electro-Schwert als Waffe beschwören. Während dieser Zeit verursacht sie entsprechend mit allen Angriffen nur Electro-Schaden. Mit jedem Angriff, der an einem Gegner Schaden anrichtet, regeneriert sie Energie für alle Gruppenmitglieder. Der Effekt kann während der Skill-Dauer bis zu 5 Mal ausgelöst werden. Raiden Shogun scheint also eine Art “Batterie”-Funktion für den Rest der Gruppe zu haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre elementare Fähigkeit heißt Baleful Light. Es beschwört ein Auge über Baals Kopf, der einen Electro-Flächenangriff gegen die Gegner ausführt. Gruppenmitglieder in Baals Nähe erhalten zudem den Buff “Eye of Stormy Judgement”. Wenn sie nun Gegner angreifen, wird das Auge einen koordinierten Angriff auf die Stelle ausführen, auf der der angegriffene Gegner stand. Die Dauer von Baleful Light liegt bei 25 Sekunden, der Cooldown ist nur 10 Sekunden lang.

Insert

You are going to send email to