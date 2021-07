Genshin Impact stellt Patch 2.0 vor – Bringt endlich das neue Gebiet Inazuma und 3 neue Charaktere

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was ist das besondere an dem Gebiet? Spieler warten schon länger auf den Release neuer Zonen in Genshim Impact. Das letzte größere Update in dieser Richtung gab es mit Patch 1.2, als der Drachengrat veröffentlicht wurde.

Was ist Inazuma? Inazuma ist eine der 7 Nationen von Teyvat, der Welt von Genshin Impact. Sein Herrscher, der Shogun Raiden, strebt nach der Ewigkeit. Warum er das tut, ist eines der Geheimnisse, die die Spieler in Inazuma lüften sollen.

