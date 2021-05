Auf den Charakter Ayaka warten in Genshin Impact viele Spieler. Ein Leak verrät jetzt, dass sich das Warten tatsächlich lohnen könnte. Denn Ayaka wird von einigen Personen bereits neben Xiao und Diluc zu den stärksten Charakteren in Genshin Impact gezählt. MeinMMO erklärt, was dran ist.

Der Charakter Ayaka wird in Genshin Impact bereits länger erwartet. Schon bei einem früheren Leak über Ayaka wurde jedoch klar, dass Ayaka vermutlich erst im Juli mit 1.7 oder sogar noch später kommen wird. Doch das Warten auf die Inazuma-Prinzessin könnte sich tatsächlich lohnen, wie ein bekannter Leaker jetzt erklärt. Denn Ayaka könnte zu den stärksten Damage-Dealern in Genshin Impact werden.

Der Leaker Sakuna hatte bereits häufiger Informationen aus späteren “Genshin Impact”-Versionen des Spiels mit einigen spannenden Informationen gezeigt (via Twitter.com).

Nun hatte der Leaker weitere Informationen zu Ayaka geteilt und der Kryo-Charakter könnte richtig stark werden. Bedenkt jedoch, dass es sich hierbei nicht um inoffizielle Informationen handelt. Vor allem Charakter-Werte können sich von der Beta zum offiziellen Release noch deutlich ändern.

Laut Leak ist Ayaka mindestens so stark wie der Charakter Xiao

Wer ist Xiao? Der Anemo-Charakter Xiao kam mit Update 1.2 ins Spiel und gehört laut diversen Tier-Listen zu den stärksten Damage-Dealern im Spiel. Er zeichnet sich vor allem durch seine besondere ultimative Fähigkeit aus (via game8.co).

Der bekannte Leaker Sukuna von Genshin Impact schreibt dazu:

Xiao, der ein Anemo-Charakter ist, ist bereits Top 3 DPS im aktuellen Spiel. Ayaka als Cryo-DPS würde auch von Reaktionsschaden profitieren, es ist nicht so schwer, diese Logik zu verstehen. Sukuna, (via Twitter.com)

Was soll Ayaka überhaupt so stark machen? Bereits ihre geleakten Basis-Werte aus der Beta sind sehr gut (via honeyhunterworld.com). Außerdem wird bei einem Aufstieg ihr kritischer Schaden spürbar erhöht, wovon bereits der Kryo-Charakter Ganyu stark profitiert.

Mit ihrem Kryo-Attribut lassen sich außerdem starke Kombinationen ausspielen. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut mit Pyro-Charakteren wie Klee oder Yanfei mit der Reaktion “Schmelzen” und verursacht zusätzlichen Schaden.

Während Xiao mit seinen Anemo-Fähigkeiten vorhandene Elemente mit “Verwirbelung” (Swirl) vor allem verstärkt, könnte Ayaka von der Elementar-Reaktion stark profitieren. Wo Xiao vor allem von zusätzlichen Anemo-Charakteren und Heilung durch andere Charaktere profitiert, könnte Ayaka vor allem durch Reaktionen ein enormes Schadenspotential haben.

Ayaka kommt nicht mit Update 1.6 ins Spiel (via genshin-impact.fandom.com).

Wie sind die Reaktionen? Einige User halten Xiao bereits für einen viel zu starken Charakter und bezeichnen ihn wenig freundlich als “Power-Creep”. Damit bezeichnet man Charaktere oder Items, die bereits vorhandene Charaktere deutlich hinter sich lassen und dadurch wiederum zum Geld ausgeben animieren sollen.

Dass mit Ayaka jetzt ein Charakter kommen soll, der noch stärker werden soll, gefällt nicht jedem Gamer, der aktuell sein Urgestein für das nächste Gebet spart.

Andere sind der Meinung, dass es bereits deutlich stärkere Charaktere als Xiao gibt. So gilt der Kryo-Charakter Ganyu als starker Schadensausteiler und auch der neue Charakter Eula gilt für viele als besonders stark.

Viele Spieler hatten darauf gehofft, dass auch Ayaka mit Update 1.6 kommt, doch daraus wird nichts. Denn MiHoyo hat jetzt das Update 1.6 von Genshin Impact vorgestellt und hier feiert der Anemo-Charakter Kazuha sein Debüt.