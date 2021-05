Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr vom Trailer und den Infos? Freut ihr euch auf Update 1.6? Oder seid ihr enttäuscht, dass es nicht schon mehr zu Inazuma geben wird? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Was erwartet euch sonst noch in 1.6? Dank des Trailers haben wir nun eine grobe Übersicht zu den Neuerungen von Update 1.6. Hier eine schnelle Übersicht:

Das neue Update 1.6 für Genshin Impact rückt immer näher. Nun hat Entwickler miHaYo einen Vorschau-Trailer veröffentlicht, der einige Inhalte vorstellt. MeinMMO zeigt euch, was euch in 1.6 erwartet.

