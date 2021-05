Welche Charaktere aus Genshin Impact sind eure Favoriten?

Seit dem Release von Genshin Impact ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Wir wollen von euch wissen, was sind eure Lieblingscharaktere im Spiel?

Darum geht’s: Genshin Impact hat seit dem Release im Oktober 2020 so einiges an neuem Content veröffentlicht. Das erfolgreiche Gacha-Spiel befindet sich bereits beim Update 1.5 und hat immer wieder neue Charaktere ins Spiel gebracht, die euch bei euren Abenteuern in Teyvat unterstützen.

Die Charaktere in Genshin Impact sind bunt zusammengewürfelt und haben die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Entsprechend haben die Spieler bei 33 spielbaren Charakteren die verschiedensten Gruppenkombinationen, die aus ihren persönlichen Lieblingen bestehen.

Man kann seine Lieblingscharaktere nach ihrer Stärke und Nützlichkeit im Kampf aussuchen

Man kann sie nach ihrem Aussehen und der Ästhetik wählen

Man kann aber auch ihre Hintergrundstory und ihren Charakter mögen

Oder völlig andere Gründe haben

Und wie sieht es bei euch aus? Lasst uns zusammen ein Ranking der beliebtesten Charaktere aus Genshin Impact aufstellen. Macht mit und sagt uns, wen ihr immer in eurer Gruppe dabei haben wollt. Wir sind gespannt auf eure Antworten.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme fürs Ranking in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Da es in Genshin Impact mittlerweile 33 spielbare Charaktere gibt, könnt ihr in unserer Umfrage 4 Favoriten wählen.

Ihr könnt aber nur ein Mal abstimmen und eure Wahl nicht rückgängig machen. Überlegt es euch also gut.

Viele von euch haben Genshin Impact schon seit dem Release fleißig gespielt, also erzählt mal: Was sind eure Favoriten? Wie hat sich eure aktive Gruppe seit dem Launch verändert? Nach welchen Kriterien urteilt ihr die Charaktere und entscheidet, wer in eure Gruppe kommt und wer nicht?

Schreibt es uns in die Kommentare und erzählt uns, wen ihr so alles aktiv spielt.

Viel Spaß beim Abstimmen!

