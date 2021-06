Voraussichtlich im Juli erscheint der neue Patch 1.7 in Genshin Impact. Eine offizielle Ankündigung der Features steht jedoch noch aus. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was bisher über Patch 1.7 bekannt oder in Leaks aufgetaucht ist.

Was ist bisher über das Update bekannt? Über den Patch 1.7 ist bisher überraschend wenig bekannt. Üblicherweise gibt es im Vorfeld schon einige Infos und Leaks. Die folgenden Neuerungen werden erwartet:

Neue Charaktere, die über die Gebete ins Spiel kommen

Es wird wieder Events geben

Es sollen einige Bugfixes zu Thema Audio und UI kommen

Der Patch könnte sich in der Story um die Reise nach Inazuma drehen

Allerdings gibt es derzeit viele Zweifel, dass Inazuma schon mit Patch 1.7 als neuer Kontinent kommt. Einige spekulieren sogar, dass der Release erst mit Patch 2.0 ansteht.

Wann erscheint das Update? Der Entwickler miHoYo veröffentlicht etwa alle 6 Wochen ein neues Update. Patch 1.6 erschien am 9. Juni, sodass ein Release etwa um den 21. Juli als wahrscheinlich gilt.

3 neue Charaktere in Patch 1.7?

Was wissen wir bisher über die neuen Charaktere? Derzeit ist nicht bekannt, wie viele und welche genau mit Patch 1.7 veröffentlicht werden. Doch auf dem Twitter-Account von Genshin Impact wurden bereits 3 neue Charaktere vorgestellt:

Ayaka

Sayu

Yoimiya

In einem Leak wurden sogar 5 neue Charaktere gezeigt, darunter die 3 hier genannten. Es ist aber mehr als unwahrscheinlich, dass alle 5 bereits mit Patch 1.7 kommen.

Das kann Ayaka:

Ayaka nutzt als Element Cryo

Sie wird ein 5-Sterne-Charakter

Als Waffe greift sie auf ein Schwert zurück

Laut ihrem Leak könnte Ayaka einer der stärksten Charaktere überhaupt werden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das kann Sayu:

Sayu ist ein Ninja

Sie wird ein 4-Sterne-Charakter

Ihr Element ist Anemo

Als Waffe nutzt sie ein Zweihandschwert (“Claymore”)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das kann Yoimiya:

Yoimiya nutzt einen Bogen

Ihr Element ist Pyro

Sie steht auf Feuerwerk

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Kommt endlich Inazuma?

Was hat es mit Inazuma auf sich? Dabei handelt es sich um die dritte Stadt, die ins Spiel kommen soll. Sie ist schon seit vielen Monaten bestätigt, allerdings gibt es keine Info, wann genau sie kommt.

Offiziell sind die Grenzen zu Inazuma gesperrt, allerdings wäre es möglich, das wir mit Hilfe von Beidou und der Crux-Fleed in das Gebiet geschmuggelt werden.

Ursprünglich hieß es zudem, dass Inazuma zusammen mit dem Charakter Ayaka kommt. Da Ayaka sehr wahrscheinlich mit Patch 1.7 erscheint, besteht zumindest die Möglichkeit auf das neue Gebiet.

Was denkt ihr über Patch 1.7? Was wünscht und erhofft ihr euch? Schreibt es gerne in die Kommetare!

Die verschiedenen Charaktere spielen in Genshin Impact eine wichtige Rolle. Wir haben sie zur Wahl gestellt und ihr habt entschieden, welche Charaktere eure liebsten sind.