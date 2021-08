Genshin Impact: Patch 2.1 bringt 3 neue Charaktere und 2 neue Inseln

Der Patch 2.1 von Genshin Impact wurde in einem Livestream vorgestellt. Er bringt neue Gebiete in Inazuma und zahlreichen neuen Content mit sich. Der Patch nennt sich „Vom Mond beschienene Welt“ und wird im September bei uns erscheinen.

Was sind die Highlights des Updates?

Die Storyquest geht mit Kapitel 2: Akt 3 in die nächste Runde

2 neue Inseln in Inazuma – „Watatsumi“ und „Seirai“

Es kommen 2 neue Banner mit jeweils 3 Charakteren – Raiden Shogun (Baal, 5 Sterne) mit ihr Sara (4 Sterne) und Kokomi (5 Sterne)

Es wird 2 neue Waffen-Banner geben

Neue Bosse

Eine neue Mechanik, das Angeln, wird erscheinen und mit ihm eine neue Dekoration für Fische, die ihr so in der Kanne der Vergänglichkeit als Tiere halten könnt

Die Last der Kanne der Vergänglichkeit wird erhöht

Alle Aufladeboni im Fenster „Kristalle aufladen“ werden einmalig zurückgesetzt

Wann erscheint der Patch? Das Update ist ab dem 1. September für Android, iOS, PC, PS4 und PS5 zeitgleich erhältlich.

Das Vorschauvideo zu Version 2.1 von Genshin Impact könnt ihr euch hier ansehen:

Die zwei neuen Inseln in Inazuma

Was macht die neuen Inseln aus? Die vierte der sechs Hauptinseln von Inazuma ist „Watatsumi“. Sie liegt weiter weg von den übrigen Inseln, weshalb die Bewohner einer anderen Kultur nachleben als auf Narukami. „Watatsumi“ bietet eine einzigartige Landschaft. Außerdem ist es das Zuhause von Kokomi und ihrer Armee von Widerstandskräften, deren Basis im „Saganomiya-Schrein“ thront. Dieser befindet in einer Schlucht, umgeben von Wasserfällen und Bergen.

„Seirai“ ist die fünfte der Inseln, auf die sich für gewöhnlich niemand traut. Auf ihr findet ihr viele verlassene Schreine, zerstörte Dörfer und verwelkte Natur. Um sie herum tobt stets ein Sturm verbunden mit Donner und Blitzen. Neben dem Shiba Inu als Teehaus-Besitzer in Inazuma, wird es dort eine schwarze Katze geben, die Herrscher eines Schreins ist. Das Aussehen von „Seirai“ scheint die traurige Vergangenheit dieser Insel zu erzählen.

Links seht ihr „Watatsumi“ und rechts „Seirai“

Außerdem gibt es eine Kamerarundfahrt über die beiden Inseln (Genshin_7 via Twitter).

Die 3 neuen Charaktere

Welche Charaktere sind in den Bannern von Patch 2.1? Wie die Leaks bereits vorausgesagt haben, kommen Baal, Sara und Kokomi als neue spielbare Charaktere hinzu. Als Erstes werden ab dem 1. September Baal und Sara erhältlich sein.

Das kann der Raiden Shogun, Baal:

Baal besitzt das göttliche Auge Elektro

Sie ist ein 5-Sterne Charakter

Als Hauptwaffe benutzt sie einen Speer. Lediglich ihre Spezialfähigkeit greift für kurze Zeit auf ein Katana zurück

Offizielles Gameplay von Baal (Genshin_7 via Twitter)

Das kann Sara:

Sara besitzt das Element Elektro

Sie ist ein 4-Sterne Charakter

Sara benutzt als Waffe einen Bogen

Offizielles Gameplay von Sara Kujou (Genshin_7 via Twitter)

Das kann Kokomi:

Kokomi Sangonomiya benutzt das Hydro-Element

Sie ist ein 5-Sterne Charakter

Kokomi hat den Katalysator als Waffe

Offizielles Gameplay von Kokomi (Genshin_7 via Twitter)

Kokomis Banner wird direkt nach Baal folgen, welcher ca. drei Wochen im Spiel bleibt. Außerdem wurde Gameplay von Aloy veröffentlicht (via Twitter)

Die neuen Waffenbanner

Welche Waffen wird es geben? Die zwei neuen 5-Sterne Waffen sind eine Lanze mit dem Namen „Engulfing Lightning“ und ein Katalysator namens „Everlasting Moonglow“. Beides sind die Signature-Waffen von Baal und Kokomi. „Engulfing Lightning“ wird parallel zum Baal Banner erscheinen, während „Everlasting Moonglow“ zusammen mit Kokomi herauskommt.

Neue Bosse auf „Watatsumi“ und „Seirai“

Welche neuen Bosse gibt es? Noch ist nicht klar, wo genau es sich die Bosse auf den Inseln bequem gemacht haben, allerdings wissen wir, dass es drei neue Bosse geben wird, wovon einer ein wöchentlicher Gegner ist.

Bei dem ersten Boss handelt es sich um die Hydro-Hypostase, welche sich auf „Watatsumi“ befindet. Bei ihr werdet ihr wahrscheinlich Kokomis Materialien farmen können. Wie von den anderen Hypostasen gewohnt, hat auch diese mehrere Formen und bestimmte Muster, die ihr lernen könnt, um sie einfach zu besiegen. Der zweite Boss haust auf der Insel „Seirai“. Passend zum Wetter von „Seirai“ benutzt dieser Gegner das Elektro-Attribut, um anzugreifen. Er erinnert an den Okeaniden in Liyue.

Viele Fans von La Signora werden sich jetzt sicher freuen, denn sie kommt in Patch 2.1 als wöchentlicher Boss, wie Childe, Dvalin und Co. Genau wie Childe besitzt sie mit einer Kryo- und Pyro-Variante mehrere Formen gegen die ihr antreten müsst. Wollt ihr alle Bosse in Aktion sehen, könnt ihr das auf Twitter (von Genshin_7) tun.

Hydro-Hypostase

Elektro „Okeanid“

La Signora in der Kyro-Form

La Signora in der Pyro-Form

Die neue Mechanik: Angeln

Wie wird geangelt? In Genshin Impact wird es ab 2.1 bestimmte Wasserflächen geben, die es euch ermöglichen eure Angel auszuwerfen und Fische zu fangen. Vorher müsst ihr jedoch Köder herstellen, mit denen ihr angeln könnt. Das könnt ihr ganz einfach am Alchimie-Tisch machen, dabei gibt es einige verschiedene Köder-Möglichkeiten.

Des Weiteren erinnert der Vorgang an das bekannte Spiel „Stardew Valley“. Ihr müsst dort darauf achten, dass eure Leine nicht reißt und eure Reaktion zeitlich abpassen. Außerdem ist es wichtig den richtigen Platz auszusuchen, an dem ihr eure Angel auswerft, damit ihr nicht die Fische verschreckt. Dies zeigt noch mal das Video vom japanischen Genshin Impact Account (via Twitter).

Was bringt das Angeln? Wer sich jetzt denkt: „Ich fang einfach ein paar Fische, kann damit Gerichte zubereiten und das war’s“ der ist auf dem falschen Dampfer. Natürlich wird Fisch auch für einige Rezepte benötigt, jedoch könnt ihr gefangene Fische auch für Belohnungen eintauschen. Was für welche das genau sind, wurde nicht verraten. Zudem gibt es bestimmte Plätze an denen ihr Fische gegen neue Angelruten tauscht, die andere Effekte haben, um noch mehr von ihnen fangen zu können.

Es gibt bestimmte Fischarten, die „Ornamental Fish“ genannt werden. Diese Fische könnt ihr in einen speziellen Teich in der Kanne der Vergänglichkeit setzen und aufziehen. Weiterhin wird es ein Event geben, welches sich „Lunar Realm“ nennt. Dort habt ihr die Möglichkeit den „Lunar Leviathan“ zu fangen, der laut Legenden Wünsche erfüllen kann. Auch dieses Event enthält viele Belohnungen für euch.

Weitere Features von Patch 2.1

Was gibt es noch? Es wurde angekündigt, dass ihr in der Kanne der Vergänglichkeit nun mehr Dinge platzieren könnt ohne eure Kanne zu schnell zu überlasten. Das gilt allerdings nur für Gegenstände, die in einem Gebiet und dort mehr als einmal platziert werden. So nimmt etwa der zweite Holzstuhl im Esszimmer nicht mehr so viel Last ein, wie der Erste, der Dritte genauso wenig wie der Zweite und so weiter. Platziert ihr aber den gleichen Holzstuhl im Wohnzimmer, so zählen die Holzstühle aus dem Esszimmer nicht mit zur Lastreduzierung des Wohnzimmers.

Zudem soll es noch einige kommende Events geben, die uns während diesem Patch auf Trab halten:

„Moonchase Festival“ Event Storyline „Moonlight Seeker“ – Schatztruhen und „Moonchase Charms“ in Liyue, Mondstadt und Drachengrat suchen „Trail of Delicacies“ – Camps von Gegnern aufsuchen und diese teils mithilfe von Gerichten, die ihr als Opfergabe darbietet, besiegen

„Moonlight Merriment“ Helft Keqing und Xiangling bei der Zubereitung von Gerichten

„Hyakunin Ikki“ „Free-For-All Fighting Tournament“ – Ihr könnt euch Charaktere, die ihr nicht besitzt, ausleihen oder eure Eigenen benutzen, um damit Tag-Teams zu formen und an den Kämpfen auf Zeit teilzunehmen

„Spectral Secrets“

Nehmt ihr an allen Events teil und bekommt die Geschenke zum einjährigen Jubiläum, erhaltet ihr insgesamt 23 Ziehungen für Banner, in Form von 2.270 Urgesteinen und 10 Verwobenen Schicksalen.

Eine kleine Information für diejenigen unter euch, die auch mal Geld ins Spiel stecken: Sobald das Spiel auf 2.1 aktualisiert wird, werden die Aufladeboni unter dem Punkt „Kristalle aufladen“ zurückgesetzt. Das bedeutet, dass ihr erneut einmalig dieselben Boni bekommt, wie zu Anfang des Spiels. Bei dem 99,99 € Paket wären es daraufhin wieder 6.480 Kristalle obendrauf, statt 1.600.

Was denkt ihr über diesen Patch? Freut ihr euch auf die kommenden Features, Inseln, Charaktere und Gegner oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Ehrlich gesagt freue ich mich am meisten über das Angeln und ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare.

