In Genshin Impact ist ein neues Event gestartet, bei dem ihr euch einen von 6 4-Sterne-Charakter aussuchen könnt. Wir verraten euch, wie ihr das Event freischaltet und welche Charaktere sich lohnen.

Das ist das neue Event: In Genshin Impact läuft seit dem Release des Updates 1.3 das Laternenritual-Event. Im letzten Abschnitt davon könnt ihr euch beim Mini-Event „Wir stehen zueinander“ einen von 6 4-Sterne-Charakter kostenlos erfarmen.

So schaltet ihr das Event frei: Um an dem Event teilzunehmen, müsst ihr zunächst die Story-Quest “Vom Land inmitten von Monolithen” und die Quest von Xiao abgeschlossen haben. Das gibt euch Zugang zum Laternenritual und der Quest-Reihe „Alles was glitzert“.

Nun müsst ihr die Hauptquest des Events so weit spielen, bis ihr die dritte Stufe des Festivals erreicht habt. Sie heißt „Leuchten der Laternen“.

Um euch einen der 4 Charaktere sichern zu können, braucht ihr 1.000 Friedenstalismane. Die verdient ihr, indem ihr die Herausforderungen des Theaters der Vorrichtungen meistert.

Diese Charaktere stehen zur Auswahl: Habt ihr die 1.000 Talismane zusammen, könnt ihr euch einen von 6 4-Sterne-Charakteren aussuchen, die aus Liyue stammen:

Xiangling

Beidou

Ningguang

Xingqiu

Chongyun

Xinyan

Das solltet ihr beachten: Die Wahl ist einmalig und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ihr müsst euch also gut überlegen, für welchen Charakter ihr euch entscheidet.

Wir haben für euch eine Übersicht über die Charaktere erstellt, ihr Stärken und Empfehlungen und wann sich welcher Charakter für euch lohnt.

Wählt den für euch besten Charakter

Bei der Wahl der Charaktere müsst ihr oft ihre Konstellationen oder Talente berücksichtigen, auf die wir in diesem Abschnitt eingehen werden. Ihr müsst also schauen, wie viele Konstellationen ihr mit dem jeweiligen Charakter schon freigeschaltet habt und ob die nächste für euch eine große Rolle spiel.

Grundsätzlich könnt ihr aber wenig falsch machen, wenn:

Einer der 6 Charaktere euch noch fehlt und ihr ihn oder sie unbedingt haben wollt, einfach, weil sie euch gefallen

Ihr bei einem der Charaktere fast vollständige Konstellation habt und euch nur noch eine oder zwei Stufen fehlen

Einer der Charakter von der Liste gut zu eurem Gruppen-Setup passt und starke Synergien ergibt. Wenn ihr also zum Beispiel schon viele starke DDs gezogen habt, euch aber noch ein Support fehlt, wäre Beido keine gute Wahl.

Wenn ihr euch allerdings nicht entscheiden könnt, haben wir hier die Vorteile der Charaktere aufgelistet und ihr könnt denjenigen aussuchen, welcher davon am besten zu eurem Spielstil passt.

Das empfiehlt sich für Sammler: Für Charakter-Sammler unter euch ist dieses Event eine Chance, die Lücken in eurer Sammlung zu schließen. Falls es euch einfach Spaß macht, die verfügbaren Charaktere in Genshin Impact zu sammeln, dann könnt ihr euch bei dem Event einen der Charaktere holen, die euch noch fehlen.

Allerdings sollte man dabei auch andere Möglichkeiten beachten:

Aktuell gibt es für Xinyan und Beidou erhöhte Drop-Chancen im Xiao-Banner.

Ab dem 17. Februar wird Ningguang im nächsten Banner Bonus-Droprate bekommen.

Xiangling erhält man automatisch nach dem Abschluss der 3. Ebene vom gewundenem Abgrund

Wenn euch also mehrere Charaktere aus der Liste fehlen, könnt ihr euch für denjenigen entscheiden, der in naher Zukunft nicht bei den Bonus-Bannern dabei oder nicht kostenlos verfügbar ist.

Xiangling

Element: Pyro

Pyro Waffe: Speer

Speer Rolle: Support, DD

Das ist Xiangling: Grundsätzlich ist Xiangling ein guter Support-DD-Charakter, die mit ihrem ultimativen Angriff viel Schaden austeilen kann, während sie gar nicht auf dem Kampffeld ist. Ihr könnt ihr Pyro-Ult Feuerrad abstellen und zu einem anderen Charakter für elementare Kombos wechseln.

Bei Konstellationen ist für Xiangling ihre 4. Stufe besonders wertvoll. Sie verlängert ihre Burst-Dauer um 40 %, wodurch der Charakter noch mehr Schaden austeilen und ein guter Support-DD für starke Cryo- oder Hydro-Charaktere sein kann.

Wenn euer Haupt-DD vom Element Pyro ist (etwa Diluc), dann sind auch ihre 1. und 6. Konstellationen gut, da sie den Widerstand gegen Feuer verringert.

Beidou

Element: Electro

Electro Waffe: Großschwert

Großschwert Rolle: DD

Das ist Beidou: Beidou kann sowohl als Support-DD als auch als Haupt-DD genutzt werden. Ihr Spielstil wird stark von ihrer Fähigkeit Wellenfänger beeinflusst, der die Angriffe der Gegner blockt und den Schaden zurückwirft. Dafür benötigt man aber richtiges Timing.

Das kann bei Bossgegnern besonders gut funktionieren, wenn ihr das Timing vom Wellenfänger beherrscht. Es benötigt auch keine Konstellationen, was Beidou zu einem guten C0-Charakter macht, wenn ihr noch auf der Suche nach einem soliden DD seid.

Wenn ihr Beidou bereits besitzt und bei ihr Konstellationen sammelt, dann lohnt sich bei ihr die 2. Stufe ganz besonders. Es ermöglicht Beidou ihren Burst auf mehr Gegner zu verbreiten und erhöht somit ihren Schaden. Mit der 6. Stufe der Konstellation verringert sie den gegnerischen Widerstand gegen Electro, was ebenfalls für einen starken Schadens-Boost sorgt.

Genshin Impact: Starker Beidou Build verwandelt schwachen C-Tier-Char in Bosskiller

Ningguang

Element: Geo

Geo Waffe: Katalysator

Katalysator Rolle: Support, DD

Das ist Ningguang: Ningguang ist ein starker DD-Charakter. Seit dem Update 1.3 hat sie durch den Buff der Geo-Resonanz einen zusätzlichen Boost erhalten, da sie sich dank des Geo-Bonus‘ mit Schilden schützen und den Geo-Widerstand der Gegner verringern kann. Wenn ihr also ein Geo-Team bauen wollt, dann ist sie eine gute Wahl für euch.

Wenn ihr Ningguang als euren Haupt-DD nutzen wollt, dann sind ihre Konstellationen für euch sehr wichtig. Sowohl C1 als auch C2 geben ihr einen ordentlichen Schadens-Boost, indem sie ihre normalen Angriffe in AOEs verwandeln und ihr einen zweiten Jade Screen geben. Ningguang hat aber generell starke Konstellationen.

Ein weiterer Vorteil von Ningguang ist ihre passive Fähigkeit, die euch das Farmen von Erzen in der offenen Welt erleichtert. Wenn ihr Ningguang also noch gar nicht habt, dann ist sie an dieser Stelle eine gute Wahl.

Xingqiu

Element: Hydro

Hydro Waffe: Schwert

Schwert Rolle: Support

Das ist Xingqiu: Der junge Mann hat als Hydro-Charakter starke Synergien mit Cryo, Pyro und Electro, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Wenn ihr also DDs habt, die von seinem Hydro-Element profitieren können, dann lohnt er sich selbst als C0-Charakter ohne Konstellationen für euch.

Zudem ist sein Fähigkeiten-Kit generell gut gerundet:

Er selbst macht schon auf C0 guten Schaden

Durch seine Konstellationen wird er nur noch stärker. Seine 2. Konstellation ist dabei besonders wichtig und nicht zu weit entfernt. Es verlängert seinen Burst und verringert den Hydro-Widerstand der Gegner

Er kann andere Charaktere mit seinen Hydro-Schwertern unterstützen, selbst wenn er nicht auf dem Kampffeld ist

Auch bei Xingqiu spielt sein passives Talent eine wichtige Rolle. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % kann er euch beim Craften von Talent-Büchern einen Teil der Materialien zurückgeben. Allein diese Fähigkeit macht ihn äußerst nützlich, selbst wenn ihr nicht vorhabt, ihn im Kampf zu nutzen. Er ist grundsätzlich eine gute Wahl.

Xinyan

Element: Pyro

Pyro Waffe: Großschwert

Großschwert Rolle: (Support-)DD

Das ist Xinyan: Während Xinyan selbst ein Pyro-Charakter ist, sind ein guter Teil ihrer Angriffe rein physisch. Das betrifft auf ihre Ult-Fähigkeit, die halb-physisch und halb-pyro ist. Ihr könnt sie also entweder als Support für Electro-Charaktere oder als physischen DD aufbauen, je nachdem, was ihr in eurer Gruppe benötigt.

Ihre Konstellationen erhöhen ihren Schadens-Output bereits ab C1 mit einem Boost für die Angriffsgeschwindigkeit um 15 %. Ihre 4. Konstellation verringert zudem den physischen Widerstand der Gegner und verhilft euch somit zu mehr Schaden.

Wenn ihr sie als Support nutzen wollt, dann ist ihre 2. Konstellation besonders nützlich, da sie ihre Schilde verstärkt. Die Schilde sind vom Element her außerdem pyro und können Eisschilde der Gegner schmelzen.

Chongyun

Element: Cryo

Cryo Waffe: Großschwert

Großschwert Rolle: (Support-)DD

Das ist Chongyun: Der Cryo-Charakter ist ein zweischneidiges Schwert. Er hat die Fähigkeit, die Angriffe von Schwert-, Speer- und Großschwert-Charakteren in cryo umzuwandeln, was häufig dazu führt, dass sie deswegen weniger Schaden anrichten. Er kann aber in richtigen Situationen guter Support sein.

Ihr solltet Chongyun vermeiden, wenn euer Haupt-DD ein physischer Angreifer ist wie Razor

Chongyun funktioniert allerdings gut mit DDs wie Diluc, deren Elementar-Schaden nicht überschrieben werden kann und mit denen er elementare Kombos ausführen kann

Wenn ihr Chongyun als Support nutzen wollt, dann solltet ihr Ausschau nach seiner 2. Konstellation halten. Sie verringert die Cooldowns der Fähigkeiten eurer Charaktere in der Gruppe um 15 %. Wenn ihr also Platz für einen Cryo-Support in eurer Gruppe habt und euch sonst nichts fehlt, dann ist der kostenlose Chongyun hier eine solide Wahl.

Wenn ihr gerade nach mehr Multiplayer-Games für Mobile sucht, dann schaut euch unsere Liste an:

