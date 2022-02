Wie kommt Elden Ring eigentlich bei Spielern an, die noch nie Dark Souls gezockt haben?

Elden Ring ist bei eingefleischten Souls-Fans ein voller Erfolg. Doch was sagen komplette Neueinsteiger zum RPG? Wir von MeinMMO haben die Stimmen für euch gesammelt.

So kam Elden Ring zum Release an: Bei der Fachpresse konnte das Spiel von Entwickler FromSoftware Traumwertungen absahnen und hat auf Metacritic einen Score von 97. Am Release-Tag waren bis zu 750.000 Spieler gleichzeitig via Steam online.

Mit dem Steam-Release kamen die Reaktionen der Spieler und die brachten dann einige technische Probleme ans Licht, unter der Elden Ring zum Start zu leiden hat. Dementsprechend fielen die Stimmen deutlich durchwachsener aus, aktuell hat es eine durchschnittliche Wertung von 73, und ist damit „Größtenteils positiv“.

Man merkt an einigen Ecken: Elden Ring polarisiert. Denn das Spiel ist der bis dato größte Release von FromSoftware, was sich auch an den Zahlen zeigt. Elden Ring wurde sofort das größte Spiel auf Twitch und konnte Tausende von Zuschauern anziehen.

Daher wollen wir uns anschauen: Wie finden neue Spieler das Spiel, die noch nie ein Spiel von FromSoftware gespielt haben? Falls ihr noch unentschlossen seid, ob Elden Ring etwas für euch ist, schaut euch doch unseren kurzen Check an.

„Habe mich seit Ocarina of Time nicht mehr so gefühlt“

So bewerten Souls-Einsteiger das RPG: Die Reaktionen der Neueinsteiger fallen extrem unterschiedlich aus. Es gibt auch hier teils sehr positive Stimmen, aber auch harsche Kritik.

Dabei werden ganz unterschiedliche Dinge genannt. Da die technischen Probleme aber bereits ausführlich behandelt wurden und auch von Veteranen kritisiert werden, konzentrieren wir uns hier auf Reaktionen zum eigentlichen Gameplay.

Da schwanken die Reaktionen. Zwischen Frust und Begeisterung ist fast alles dabei. Viel Lob erhält vor allem die Open World und dass sie zum Erkunden einlädt.

Viele fühlen sich dabei an die Spiele ihrer Kindheit erinnert: „Ich bin fast 40 und habe nicht mehr so bei einem Spiel gefühlt, seit ich mit 11 Ocarina of Time gespielt habe.“ – JapchaeNoddle

Ein weiterer User beschreibt euphorisch seine Erfahrungen mit dem Spiel, die sehr positiv ausfallen, obwohl ihn das Soulslike-Genre abschreckt:

Ich liebe es verdammt noch mal. Ich muss sagen, dass jede einzelne Beschreibung von Souls-ähnlichen Spielen, die ich je gelesen habe, mich von ihnen ferngehalten hat. […] Wenn ich einige Kommentare über Elden Ring lese, dass es „keine Story“ gibt und man sich die Geschichte selbst zusammenbasteln muss, dass die Grafik nichts Besonderes ist, dass es immer noch sehr an Souls erinnert, dass die Leute sich darin „verlieren“ und ihre Zeit verschwenden – dann schreckt mich das alles ab. […] Ich brauchte 20 Minuten, um süchtig zu werden, im guten Sinne. Das wirft mich zurück zu den Spielen, die ich als Kind gespielt habe, wo man nicht so verweichlicht wurde und nicht so viele Hilfestellungen bekam wie bei den meisten modernen Spielen. […] Meine Freunde haben zur gleichen Zeit angefangen, es zu spielen, und wir haben alle so ein einzigartiges Erlebnis, und wir teilen unser Wissen, anstatt Dinge nachzuschlagen. […] Wenn du eher an Casual Games gewöhnt bist und wie ich denkst, dass das nichts für dich ist, solltest du es trotzdem ausprobieren – es könnte dein Leben verändern. endorphins 16, reddit

Nicht nur im Subreddit finden sich positive Erfahrungen von neuen Spielern. Auch in den Steam-Reviews finden sich lobende Stimmen.

WarrenGFan schreibt auf Steam: „Ich bin ein totaler Beginner bei Dark Souls, habe jetzt den ersten Story-Boss gelegt und stapfe durch die Burg. Bisher habe ich sehr viel Spaß, auch wenn ich natürlich länger an den Bossen hänge, weil ich mich erstmal einüben muss. Bin sehr zufrieden.“

Trotz des Lobes wird aber auch hier der technische Zustand kritisiert, wenn auch eher am Rande:

Bin eigentlich nicht so der Soulslike-Spieler und dennoch konnte ich den Release von Elden Ring nicht erwarten. Bislang wurde ich auch nicht enttäuscht, knackige Kämpfe, eine wunderschöne Open World, die zum Erkunden einlädt und habe mittlerweile auch einen Weg gefunden, das Spiel bestmöglich mit einem Kollegen zu spielen. Einziger echter Kritikpunkt sind die FPS-Drops, die es ab und zu mal gibt. Bin gespannt, was noch auf mich zukommt! 9,5/10 [BFC]Shadowkiller via Steam

Es gibt aber auch zahlreiche Spieler, die den Kauf bereuen. Dabei werden vor allem die hohen Einstiegshürden und die Zugänglichkeit kritisiert. Auch fehlende Features, die man aus gängigen Open-World-Spielen kennt, sind ein Aufreger.

„Das Spiel fühlt sich deswegen einfach nur sinnlos an“

Was andere wenig stört und für die Community als „typisch FromSoftware“ bereits seit Jahren abgenickt wird, ist für neue Spieler keinesfalls selbstverständlich. Das merkt man auch in den Reaktionen zu Elden Ring:

So kritisiert Steam-Nutzer K3rn5p4lt3r666, dass nicht klar sei, welches Ziel man überhaupt verfolge:

Die Open World sieht gut aus, ja. Aber es ist weder eine vernünftige Story vorhanden, noch finde ich es innovativ und unglaublich. Nur bei einem Gegner auszuweichen, auszuweichen, auszuweichen, draufkloppen und das immer rundum. Das Spiel fühlt sich deswegen einfach nur sinnlos an […]. Nach knapp 4 Stunden weiß ich immer noch nicht, wieso ich da überhaupt herumlaufe und Gegner umhaue. Ist in meinen Augen leider einfach nur stumpf. […] Für mich ist keine der weltweiten Rezensionen nachzuvollziehen (außer die gut gestaltete Open-World). Viel Hype, um eigentlich verdammt wenig Inhalt. Schade.

Das bezieht sich auf die typisch rätselhaft und dezent erzählte Hauptgeschichte von Elden Ring, die einem nicht im Stil von The Last of Us oder Horizon: Forbidden West präsentiert wird. Cutscenes sind selten und die Geschichte ist nicht-linear.

Strelson kritisiert vor allem die mangelhafte Maus/Tastatur-Steuerung und die FPS-Grenze bei 60 Bildern pro Sekunde: „Für eingefleischte Soulsfans, die es eh auf dem Controller spielen werden und alles von den Vorgängerspielen wissen, sollte das alles kein Problem sein, aber für jemanden wie mich, der noch nie vorher ein Souls-Spiel gespielt hat, sehr umständlich. „

Wie üblich, treibt auch der Schwierigkeitsgrad von Elden Ring so manchen neuen Spieler zur Verzweiflung und sorgt bei einigen für Frust.

„Habe das Spiel auch aus einer Laune heraus gekauft. Ich bin gottverdammt schlecht darin. Ich bereue den Kauf total. Toll aussehendes Spiel. Ich bin einfach nur schlecht und kann niemanden besiegen.“ – CKT2k

„Ja, ein Freund von mir hat es ausprobiert. In weniger als 3 Stunden deinstalliert und zurückerstattet. Er fragte, ob jedes einzelne Spiel so schwer sei. Ich sagte: ‚Ja, aber es wird leichter, denke ich.’“

Das wird von vielen aber nicht wirklich kritisiert, sondern oft einfach akzeptiert. Viele glauben: Das ist kein Spiel für mich.

Gerade auf reddit sind hier aber etliche Spieler zur Stelle, die hilfreiche Tipps geben und begründen, warum man als Neueinsteiger unbedingt dranbleiben sollte.

Auch hier in unseren Kommentaren helfen sich die Spieler eifrig und gern. Wenn ihr selbst Neueinsteiger seid und eure eigenen Erfahrungen teilen wollt, tut das gern hier in den Kommentaren.

