Ab dieser Woche könnt ihr Elden Ring komplett im Koop spielen – aber nur auf einer Plattform

Der Koop-Modus in Elden Ring lässt für viele Spieler einige Wünsche offen. Deshalb hat sich Modder „LukeYui“ an eine eigene, umfangreiche Koop-Lösung gesetzt. Die soll nun diese Woche veröffentlicht werden.

Was ist das für eine Lösung? Bei dem Projekt „Elden Ring Seamless Coop“ handelt es sich um eine Mod von „LukeYui“, die bereits seit längerem im Gespräch ist.

Diese Mod wird am Freitag, den 27. Mai über „Nexus Mods“ in einer offenen Beta-Version zur Verfügung gestellt. Sie ist also nur für Elden-Ring-Spieler auf dem PC verfügbar – Konsolen-Spieler können die neue Koop-Lösung nicht nutzen.

Dennoch ist es interessant zu schauen, mit welchen Features „LukeYui“ den Koop-Modus in Elden Ring verbessern will.

Neue Mod will Koop-Erlebnis in Elden Ring verbessern

Das sind die Probleme: In Elden Ring ist Koop nur in begrenzter Form verfügbar. Mitspieler werden hier beschworen, sie können nicht einfach einsteigen und werden nach dem Tod in ihre eigene Welt zurückgeschickt. Unter anderem lässt sich das Spiel nicht überall gemeinsam spielen, man kann nur mit bis zu 2 Koop-Partnern zusammenarbeiten und verschiedene Features sind gemeinsam nicht verfügbar – wie beispielsweise das Reiten.

Insgesamt will die Mod hier und an vielen anderen Stellen ansetzen – und eben „nahtlosen“ Koop in Elden Ring ohne Restriktionen ermöglichen.

Das bringt die Mod jetzt: Einen kleinen Einblick findet ihr im folgenden Video, das den aktuellen Stand zeigt und mit dem das Erscheinungsdatum für den 27. Mai angekündigt wurde:

Unter anderem ist dort zu sehen, wie Spieler gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, zusammen durch die Zwischenlande reiten oder einen Drachen bekämpfen. Die Belohnungen für den Kampf werden dabei geteilt.

Zudem ist es möglich, PvP und damit gewissermaßen Friendly Fire einzuschalten – wenn man lieber gegeneinander als miteinander spielen möchte. Invasionen sind derweil nicht vorgesehen (via reddit).

Ebenfalls auffällig: Beim Tod einer Spielers wird die Verbindung nicht beendet, wie es normalerweise der Fall ist. Stattdessen wird eine Beobachter-Kamera eingesetzt, die euch sehen lässt, wie sich eure Freunde nach eurem Ableben schlagen.

Weitere Features der Map sollen beispielsweise folgende sein:

Gemeinsame Schnellreise mithilfe von Abstimmung

Gemeinsame Map-Markierungen

Betreten von Gebieten, in denen eigentlich kein Koop vorgesehen ist

Gegner-Skalierung je nach Gruppengröße

Geteilter Fortschritt. Bosse, die ihr gemeinsam in der Welt eines anderen Spielers tötet, sind dann auch bei euch tot. Ihr übernehmt aber nicht den kompletten Fortschritt des anderen Spielers, solltet ihr erst spät eingestiegen sein.

Zudem soll die Map über einen eigenen Launcher und nicht über die gewöhnlichen Matchmaking-Server von FromSoftware laufen. So sollen Banns verhindert werden.

Wozu ist das gut? Grundsätzlich dürfte ein nahtloser Koop-Modus das Spiel noch mal etwas vereinfachen, als es der normale Koop-Modus sowieso schon tut.

Allerdings könnte das gerade, wenn man schon mal die „harte“ Variante von Elden Ring erlebt hat, auch ein Anreiz sein: Die große Welt des Spiels erneut gemeinsam zu erleben und Feinde kreativ zu besiegen könnte jede Menge Spaß machen.

Und auch das Suchen nach Geheimnissen an Orten, die man bislang nur alleine betreten durfte, dürfte gemeinsam für ein paar unterhaltsame Stunden sorgen.

Übrigens, wenn ihr alleine spielen wollt, aber das Spiel trotzdem etwas leichter haben möchtet: Es gibt mittlerweile auch eine Easy-Mode-Mod.

Was haltet ihr von der Koop-Mod? Ist das etwas, was ihr euch gewünscht habt? Oder gefällt sie euch nicht? Erzählt es uns in den Kommentaren!