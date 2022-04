Elden Ring: Geniale Mod soll die größten Koop-Probleme lösen – „Hätte von Anfang an so sein sollen“

Seit dem Release von Elden Ring klagen zahlreiche Spieler über Probleme im Koop. Die bisherigen Updates haben hier leider auch keinerlei Fortschritte gebracht. Nun will Modder LukeYui das Problem selbst lösen und die Spieler sind begeistert.

Was ist das Problem im Multiplayer? Es sind viele kleine und größere Dinge, die sich zu einem oft nervigen Spielerlebnis zusammenmischen:

Am nervigsten sind die ständigen Netzwerkfehler und Verbindungsabbrüche, die plattformübergreifend vielen Spielern das Leben im PvP und Koop von Elden Ring schwer machen. Die genauen Ursachen dafür sind nicht bekannt, Spieler machen aber überforderte Server und einen schlechten Netcode dafür verantwortlich.

Ansonsten leidet der Multiplayer nicht unbedingt unter Bugs oder Glitches, sondern viel mehr unter seinen fehlenden Features und seiner Unhandlichkeit, die für zahlreiche Spieler sehr altbacken und rückständig wirken. So gibt es keine direkte Matchmaking-Funktion, das Spiel kann nur auf Gebiete beschränkt im Koop gespielt werden.

Dazu gibt es eine Begrenzung, sodass man nur mit maximal 2 Koop-Partnern unterwegs ist. Invasoren haben im PvP wiederum nur einen einzigen Slot, finden sich also automatisch mindestens 2 Gegnern gegenüber und sind oft 1 zu 3 unterlegen.

Es gibt noch viele andere Krankheiten, die je nach Spielertyp schwerer oder weniger schwer wiegen. Einig sind sich die meisten jedoch, dass der Multiplayer von Elden Ring einige Dinge hat, die Entwickler FromSoftware beheben oder verbessern muss. Der letzte Patch hatte allerdings keine Fixes parat.

Der Modder LukeYui will aber nicht solange warten und bastelt kurzerhand selbst eine riesige Multiplayer-Modifikation für Elden Ring, die vor allem den Koop-Modus um etliche Quality-of-Life-Features erweitert. Selbst die nervigen Netzwerkfehler könnten der Vergangenheit angehören.

Vorab der Hinweis: Die Mod ist aktuell in Arbeit und nicht öffentlich zugänglich. Ihr könnt also leider nicht direkt loslegen. Dafür arbeitet LukeYui permanent an Verbesserungen. Wenn ihr euch mit dem Multiplayer noch gar nicht befasst habt, findet ihr hier unseren Guide mit allen Infos zu Koop und PvP – So funktioniert der Multiplayer

Wann soll die Mod öffentlich gemacht werden? Das ist noch nicht klar. Sobald ein Release bekannt ist, werden wir euch darüber informieren. Wie üblich profitieren davon lediglich die PC-Spieler, da Mods nicht für Konsolen erstellt werden. Wir denken aber, dass diese Mod dennoch für jeden Fan einen Blick wert ist:

Mod bringt „grenzenlose“ Koop-Möglichkeiten, macht Zusammenspielen deutlich einfacher

Was genau enthält die Mod? Die Liste an Features, um die der Multiplayer von Elden Ring erweitert wird, ist recht umfangreich. Das Video zeigt einige davon:

Spieler können überall Koop-Partner einladen. Ihr könnt so tatsächlich gemeinsam mit anderen Spielern quer durch das Zwischenland reisen, ohne irgendwelche größeren Einschränkungen. Selbst die Schnellreise ist via Abstimmung möglich.

Ihr könnt so tatsächlich gemeinsam mit anderen Spielern quer durch das Zwischenland reisen, ohne irgendwelche größeren Einschränkungen. Selbst die Schnellreise ist via Abstimmung möglich. Auch Map-Markierungen werden durch die Mod synchronisiert.

So sieht man auch, wie der Modder mit einem Freund die Tafelrundfeste erkundet. Eigentlich ein Multiplayer-freies Gebiet.

Selbst Siegelgefängnisse können gemeinsam abgeschlossen werden. So könnt ihr euch beispielsweise Hilfe beim Bluthund oder den nervigen Rittern holen, wenn ihr Schwierigkeiten habt.

Hinzu kommen noch viele kleine andere Dinge, die das Erlebnis in der Summe aber deutlich aufwerten können. Wenn man im regulären Koop-Modus stirbt, wird man direkt von seinen Begleitern getrennt und man muss sich neu verbinden, oder andere Spieler finden.

Dank der Modifikation ist so ein Spielertod nicht mehr gleichbedeutend mit einer Verbindungstrennung. Stattdessen werden Spieler nach dem Ableben in einen Zuschauermodus versetzt, bis der Partner stirbt oder der Kampf gewonnen wird.

Ansonsten sieht man noch einige PvE-Szenen aus den Midgame von Elden Ring. Das Skalieren der Gegner funktioniert dabei genauso, wie es im normalen Multiplayer auch der Fall ist, doch es gibt einen großen Unterschied: Statt zu dritt könnt ihr nun auch zu viert unterwegs sein.

Hier seht ihr die aktuelle Gegner-Skalierung der letzten Mod-Version:

2 Spieler = 25 % mehr Lebenspunkte für Gegner

3 Spieler = 50 % mehr Lebenspunkte für Gegner

4 Spieler = 75 % mehr Lebenspunkte für Gegner

Doch was halten eigentlich die Spieler von der Modifikation?

Mod könnte Netzwerkfehler verhindern, doch das hängt auch von euch ab

Wie soll das funktionieren? Die Modifikation nutzt für die Verbindung ein Peer2Peer-System. Die Verbindungsqualität ist also vom Host abhängig, in dessen Welt gespielt wird.

So solltet ihr eine stabile Verbindung haben, vorausgesetzt eure Leitung ist gut genug. Das sollte aber definitv besser laufen, als die aktuellen Server-Verbindungen.

Was ist mit PvP? In der aktuellen Version der Mod gibt es noch kein PvP-System. Da man nicht mehr auf den regulären Servern unterwegs ist, ist PvP in Kombination mit dieser Mod wohl nicht möglich.

Doch das scheint viele Koop-Spieler gar nicht zu stören. Sie wollen einfach nur in Ruhe mit Freunden durch die Spielwelt reisen.

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Umfangreiche Koop-Mod erfüllt die kühnsten Träume vieler Spieler

Das sagen die Spieler zur Mod: Die Kommentare sind durchweg begeistert. Neben gehäuftem Lob für die gute Arbeit des Modders bewundern die Leute vor allem, wie flüssig das ganze funktioniert.

Es wirkt für viele beinahe so, als wären die Features von den Entwicklern selbst eingebaut worden, abgesehen davon, dass diese leider nicht für derartige Überarbeitungen von Kern-Features bekannt sind.

Hier einige Kommetare:

Nathan Schubert: „Das sieht fantastisch aus! Mein größtes Problem mit Elden Ring ist der miese Koop-Modus. Das sieht nach einer gewaltigen Verbesserung aus!“

TheXPGamers: „Das ist atemberaubend. Im Grunde das, was ich mir von Anfang an von Elden Ring gewünscht habe.“

asmodeus: „Ich freue mich wirklich darauf – mein Mann und ich spielen Souls-Spiele immer im Koop-Modus[…] und als Elden Ring erschien, waren wir beide enttäuscht.“

Nicolas Heath: „Du hast meine Stimme für den Mod des Jahrzehnts. Ich und mein Freund würden für einen einfachen Netzwerk-Stabilisierung-Patch sterben, aber 1.04 ist es immer noch schrecklich, wir werden alle 2 Minuten getrennt. […] Kann es kaum erwarten!!! Macht weiter so!“

GuideFire: „Der Hauptgrund, warum ich Elden Ring noch nicht gekauft habe, ist, dass ich ein echtes Koop-Erlebnis wollte. Ich freue mich so sehr darauf!“

Die Euphorie ist also groß und PC-Spieler können es kaum erwarten, direkt loszulegen. Aber was haltet ihr davon? Stören euch die Probleme im Multiplayer auch so sehr, wie viele andere? Könnte die Mod für euch eine Lösung sein?

Es ist nicht die erste Mod, die bestimmte Limits aufhebt. Doch ein YouTuber hat vor kurzem seinen PC fast in die Knie gezwungen, denn er schickte eine Armee aus 20 Klonen in den Kampf, pulverisiert sogar Bosse