Spieler zerlegt alle Bosse in Elden Ring mit simpler Kombo – „Der perfekte Bleed Build“

Ein YouTuber hat in Elden Ring einen Build entdeckt, der so OP ist, dass er es kaum in Worte fassen kann. Es handelt sich um einen Bleed Build, der selbst ohne Blutung alle Bosse mit nur einer simplen Angriffs-Kombo vernichtet. MeinMMO sagt euch mehr.

YouTuber RageGamingVideos hat ein Video zu Elden Ring hochgeladen, das mit dem Titel für hochgezogene Augenbrauen sorgen kann. „Irre“, „kaputt OP“ und „lächerlich viel Schaden“ steht da in Großbuchstaben.

Videos mit diesen Titeln gibt es auf YouTube zuhauf, doch RageGamingVideos sagt, dass sein vorgestellter Build sich diese Adjektive verdient hat:

Versteht mich nicht falsch, Leute, ich weiß, dass der Titel des Videos Augenrollen verursacht. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht so übertreiben, wenn dieser Build dem nicht gerecht wird. Und ich denke, die ersten 58 Sekunden vom Video verdienen die Bezeichnung „broken“. RageGamingVideos in den YouTube-Kommentaren

In diesen ersten 58 Sekunden ist zu sehen, wie der Spieler einen Drachen, den letzten Boss und sogar die gefürchtete Malenia in wenigen Angriffen tötet. Alles mit nur einer simplen Kombo in einem Build, den er als „OP-Version von einem OP-Build“ bezeichnet.

Hier seht ihr das Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Macht mehr Schaden als alles, was kein Bug oder Exploit ist“

Obwohl der Build vom YouTuber ein Bleed Build ist, ist der starke Blutungs-Effekt nur ein zusätzlicher Bonus zu einem unglaublich starken Fundament. Somit unterscheidet er sich – trotz Ähnlichkeiten – im Kern deutlich von unserem Blood Build.

Was nutzt der Build? Der Spieler nutzt das Plündererkrummschwert, das in unserer Waffen-Tier-Liste die respektablen A-Wertung bekommen hat. Von diesem Krummschwert hat er eines in jeder Hand. Weil man die Waffe aber nur einmal in Gelmir finden kann (Fundort), ist dieser exakte Build erst mit einem Online-Tausch oder im New Game Plus nutzbar.

Diesen Krummschwertern gibt er dann die Okkult-Affinität, damit sie besser mit dem Attribut Arkanenergie skalieren. Dazu nutzt der die Kriegsasche Seppuku. Die bekommt ihr auf dem Berggipfel der Riesen, von einem unsichtbaren Skarabäus auf dem gefrorenen See.

Auf Level 123 hat er folgende Attribut-Verteilung:

Kraft: 42

42 Geist: 15

15 Kondition: 13

13 Stärke: 9

9 Geschick: 17

17 Weisheit: 16

16 Glaube: 15

15 Arkanenergie: 80

Elden Ring: Wo und wie leveln? So baut ihr eure eigenen Builds

Der Build wird abgerundet durch folgende wichtige Elemente:

Helm: Die Weiße Maske

Die Weiße Maske Rüstung: Schwarze Raubvogelfedern

Schwarze Raubvogelfedern Talisman 1: Klauentalisman

Klauentalisman Talisman 2: Verrottende geflügelte Schwertinsignie

Verrottende geflügelte Schwertinsignie Talisman 3 : Millicents Prothese

: Millicents Prothese Talisman 4: Jubel des Blutes

Jubel des Blutes Anrufung: Flamme, Gib Mir Kraft

Flamme, Gib Mir Kraft Flasche der wundersamen Arznei: Gesprungende Dornenträne Grüne Bruchkristallträne



Wie funktioniert der Build? Dieser Build bufft insbesondere die Sprungangriffe der doppelten Krummsäbel, die ihr mit L1 (Playstation) beziehungsweise LB (Xbox) im Sprung aktiviert. Diese simple Kombo ist alles, was ihr bei diesem Build braucht. Denn damit macht ihr 4 schnelle Angriffe in Folge, was viele starke Buffs gleichzeitig aktiviert.

Da diese Buffs zusammen interagieren, kommen verrückte Werte dabei raus. Der YouTuber hat zusammengerechnet, dass alle Buffs zusammen euren Schaden um ganze 160 % erhöhen. Der Blutungsschaden ist somit nur die Kirsche auf der Torte, nicht das Hauptmerkmal.

Zusammen machen die beiden Waffen 3210 Basis-Schaden pro Angriff (Bild von YouTube)

Laut RageGamingVideos macht das in der Kombination „mehr Schaden als alles im Spiel, was kein Bug oder Exploit ist“. Diese simple Kombo sei zwar nicht die „spannendste Art“, Elden Ring zu spielen, aber die Ergebnisse in dem Video sprechen für sich.

Diese Build-Entdeckung ist besonders beeindruckend, da sie kurz nach dem Patch 1.04 kommt. Der hat Blood Builds überraschenderweise nicht angefasst, dafür viele andere Dinge gebufft:

Elden Ring: Update 1.04 bringt viele Buffs für Zauber und Waffen – Was ändert sich?