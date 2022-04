Neben Moddern gibt es auch etliche Dataminer in Elden Ring, die geschnittene Inhalte aufdecken. Das können sogar ganze Features sein: In Elden Ring konnte man einst NPCs mit einem Drink ihre dunkelsten Geheimnisse entlocken .

So reagieren die Spieler: In den Kommentaren unter den Videos feiern sie das Experiment. So schreibt beispielsweise DarkNinja193: „Wenn FromSoftware jemals ein MMO machen würde, würden die Raid-Bosse wohl so aussehen.“

Das bringt auch das Spiel an seine Grenzen und die FPS taumeln nur so vor sich hin, wenn 20 Doppelgänger gleichzeitig pausenlos Zauber abfeuern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Elden Ring sind auch Modder sehr aktiv und heben Barrieren und Grenzen auf, die das Spiel sonst setzen würde. YouTuber Games from Mars demonstriert nun eine Mod, die das Limit für die Nutzung von Geister-Aschen aufhebt. Dabei nutzt er die beliebte Mimic Tear (Deutsch: Imitatorträne).

Insert

You are going to send email to