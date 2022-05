Ihr glaubt, ihr kennt Elden Ring auswendig? Beweist es in unserem Quiz

Sagt uns in den Kommentaren, wie ihr abgeschnitten habt. Seid ihr zufrieden mit eurem Ergebnis? Fandet ihr bestimmte Fragen besonders schwer? Welche Quizzes würdet ihr euch in Zukunft noch wünschen? Wir freuen uns auf euer Feedback.

Was ist das Max-Level in Elden Ring?

1x in Limgrave, 1x auf der Halbinsel der Tränen, 2x in Liurnia, 1x in Caelid, 1x auf Greyolls Drachenhügel, 1x auf Gelmir, 1x auf dem Altus-Plateau, 1x auf dem Berggipfel der Riesen,1x im Geweihten Schneefeld

So funktioniert das Quiz: In dem Quiz findet ihr 10 Fragen zu verschiedenen Aspekten und Elementen innerhalb von Elden Ring. Alle Fragen sind absichtlich sehr schwierig, sodass sie nur echte Experten beantworten können.

In unserem bockschweren Quiz könnt ihr beweisen, dass ihr mehr draufhabt als die anderen Spieler in der Elden-Ring-Community. Von tiefgründigen Lore-Fragen zu detailliertem Mechanik-Wissen wird hier alles abgefragt.

Auch wenn kompetitives Kämpfen in Elden Ring eine untergeordnete Rolle spielt, messen sich die Spieler von Souls-Spielen gerne indirekt. Alleine schon das berühmte Kredo „git gud“ spornt dazu an, immer besser zu werden und mehr zu können, als andere Spieler im Internet oder im Freundeskreis.

