Elon Musk fängt sich so eine harte Ohrfeige von Ubisoft ein, dass Spieler das neue Assassin’s Creed kaufen

Der Streit zwischen Elon Musk und dem Twitch-Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker eskaliert auf X und ruft die Macher von Assassin’s Creed auf den Plan. Ubisoft nutzt die Gelegenheit zur Kritik an Musk.

Was war das für eine Situation? Aktuell herrscht in Teilen des Internets helle Aufregung um das frisch erschienene Assassin’s Creed Shadows. Kritiker stören sich an der Wahl des Protagonisten und werfen Ubisoft vor, das japanische Setting des Spiels nicht zu respektieren und die Geschichte zu verfälschen.

Für Ubisoft ist der Titel nach einer Reihe schmerzhafter Flops besonders wichtig. Zum Release setzte man daher auf gesponserte Streams, auch bei Hasan „HasanAbi“ Piker, einem großen politischen Kommentator auf Twitch.

Diese Zusammenarbeit von Ubisoft mit dem Streamer, einer Reizfigur auf Twitch, rief genau jene rechten Meinungsmacher auf den Plan, denen ohnehin die Galle hochkommt, wenn sie an Assassin’s Creed und HasanAbi denken.

Tech-Milliardär Elon Musk nannte den Streamer in einer Antwort an den X-Nutzer Grummz einen „Schwindler.“ In einem weiteren Kommentar führte Musk aus: „’Sell-out’ wäre genauer. Objektiv gesehen wirbt er [HasanAbi] für ein furchtbares Spiel, nur um Geld zu verdienen.“

Elon Musk wird auf seiner eigenen Plattform bloßgestellt

Was bewirkte das? Für Elon Musk ging die Einmischung ziemlich nach hinten los, denn er fing sich prompt eine gepfefferte Antwort des offiziellen X-Accounts von Assassin’s Creed ein. Mit dem Kommentar „Hat dir das der Typ gesagt, der deinen Account in Path of Exile 2 bespielt?“ stichelte man offenbar gegen die kürzliche Gaming-Schlappe des Milliardärs.

Besonders schmerzhaft für Musk: Während sein eigener Kommentar gerade einmal 20.000 Likes erhielt, steht die Antwort von Ubisoft aktuell bei fast 360.000 Likes (Stand: 26.03.2025, 08:55 Uhr).

Wenn das Verhältnis von Likes auf 2 zusammenhängenden Posts so ausfällt, spricht man von einer „Ratio“ – und die dürfte für den X-Besitzer auf seiner eigenen Plattform besonders schmerzlich sein.

Die Assassinen hinter dem Social-Account von Ubisoft legten sogar noch einmal nach. In einem weiteren Post verwiesen sie auf das ikonische Kredo der Assassinen: „Wo andere blindlings der Wahrheit folgen… Bedenkt, nichts ist wahr.“ (via X)

Aua, Assassin’s Creed trifft Elon Musk da, wo es weh tut (via X)

Sollte es Musks Ziel gewesen sein, Assassin’s Creed schlecht dastehen zu lassen, ist es gleich doppelt fehlgeschlagen, denn die Schlagfertigkeit des Social-Teams lässt einige Spieler jetzt umdenken. Sie sichern zu, sich das neue Assasin’s Creed holen zu wollen:

„Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Spiel jetzt kaufen werde wegen dieser Antwort.“ (via X)

„Plötzlich bin ich ein ‘Assassin’s Creed’-Spieler.“ (via X)

„Ich habe das Spiel gerade wegen dieser Antwort gekauft, verdammt.“ (via X)

Darüber hinaus gibt es in den Antworten vielfach die Forderung nach einer Gehalts-Erhöhung für das Social-Team und Lob für den Mut, so einen Kommentar auf einem offiziellen Account rauszuhauen.

Warum ist das so besonders? Ubisoft genießt unter Gamern aktuell keinen guten Ruf. Viele Spieler sind frustriert mit dem Zustand der letzten Releases und ärgern sich über die Haltung des Unternehmens, dass Nutzer Spiele auch dann nicht wirklich besitzen, wenn sie dafür gezahlt haben.

Dass ebenjene Spieler nun doch bereit sind, das ungeliebte Unternehmen zu unterstützen, indem sie den 70-Euro-Titel kaufen, zeigt, wie unbeliebt sich Elon Musk mit einigen seiner kürzlichen Aktionen gemacht hat. Außerdem verdeutlicht es die Macht eines sauber ausgeführten „Burns“ auf X. Auf die Gaming-Meinungen des Milliardärs gibt man wohl ohnehin nicht mehr allzu viel: 2 der größten Streamer zu Path of Exile 2 auf Twitch lachen Elon Musk live aus: „Er weiß nicht mal, wie man eine Map öffnet“