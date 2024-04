The Crew 2 ist ein Open-World-Rennspiel von Ubisoft. Dieses Mal rast ihr nicht nur mit Autos durch die Gegend, ihr könnt auch Boote und sogar Flugzeuge in der O...

Pokémon GO: So entwickelt ihr Wadribie für die Sammler-Herausforderung „Käferkrabbelei“

Ubisofts reines Online-Rennspiel The Crew ist seit dem 1. April 2024 nicht mehr spielbar. Ubisoft hatte die Server abgeschaltet . Das Spiel ist selbst mit Disc nicht mehr nutzbar, denn es gibt keinen Offline-Modus. Treue Fans hatten aber bereits angekündigt, The Crew privat hosten zu wollen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to