Publisher Ubisoft bietet euch gerade in besonders feines Angebot. Ihr könnt den Premium-Dienst Uplay Plus für eine Woche kostenlos am PC ausprobieren. Was es damit auf sich hat und welche Games ihr unbedingt ausprobieren solltet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist der Deal? Ubisoft bietet euch einen kostenlosen Trial für den Premium-Dienst Uplay Plus. Der kostet sonst 14,99 Euro im Monat und bietet euch kompletten Zugang zu über 100 Spielen von Ubisoft.

Wie lange gilt der Deal? Ihr könnt vom 7. bis zu 27. Juli 2020 euren Free-Trial anmelden. Von dort an gilt die Probephase 7 Tage lang.

Auf welchen Plattformen gibt es Uplay-Plus? Derzeit ist der Dienst nur für den PC verfügbar. Eine Version für Google-Stadia ist aber in Planung.

Wie kann ich mitmachen? Den kostenlosen Trial startet ihr über die offizielle Seite von Uplay. Ihr braucht aber eine Kreditkarte oder vergleichbare Zahlungsmethode, um den Trial zu starten.

Was passiert nach den 7 Tagen? Hier müsst ihr aufpassen, denn wenn die 7 Tage vorbei sind, wird automatisch ein reguläres Abo gestartet. Und da ihr zwangsweise eine Kreditkarte oder andere Zahlungsmethode beim Probe-Abo angeben müsst, wird das Abo dann auch gleich regulär verrechnet.

Um dies zu verhindern, müsst ihr das Probe-Abo vor Ablauf der 7 Tage auf der Uplay-Seite kündigen. Stellt euch also am besten einen Alarm am Rechner, damit ihr es nicht vergesst. Freilich könnt ihr auch beim kostenpflichtigen Abo bleiben, wenn euch der Dienst sonst zusagt.

The Division 2 ist auch dabei.

Diese Spiele aus dem Uplay-Plus-Angebot solltet ihr unbedingt spielen

Solltet ihr euch für den Deal von Ubisoft entscheiden, dann sind die folgenden Games für MMO-Fans sicherlich am attraktivsten:

The Division 2: Hier bekommt ihr einen gut gemachten und durchdachten Coop-Loot-Shooter. Die Story spielt in einer grimmigen Version unserer Welt, in der durch eine Seuche Anarchie ausgebrochen ist. Eure Agenten von der „Division“ sollen das wieder richten. Zuletzt gab es in The Division 2 sogar einen neuen Raid.

Hier bekommt ihr einen gut gemachten und durchdachten Coop-Loot-Shooter. Die Story spielt in einer grimmigen Version unserer Welt, in der durch eine Seuche Anarchie ausgebrochen ist. Eure Agenten von der „Division“ sollen das wieder richten. Zuletzt gab es in The Division 2 sogar einen neuen Raid. The Crew 2: Dieses launige Rennspiel lässt euch zahlreiche Autos auf Hunderten von Kilometern Strecke fahren. Was immer ihr mit Autos und anderen Vehikeln machen wollt, in The Crew 2 ist es möglich!

Dieses launige Rennspiel lässt euch zahlreiche Autos auf Hunderten von Kilometern Strecke fahren. Was immer ihr mit Autos und anderen Vehikeln machen wollt, in The Crew 2 ist es möglich! For Honor: Das brachiale Mittelalter-Prügelspiel For Honor ist nach wie vor ein gutes Spiel für alle, die mit detailliert gestalteten Kriegern taktische Ziele erobern und anderen Kämpfern brutal den Schädel spalten wollen. 2020 legte For Honor mit neuen Helden und einem Battle Pass los.

Das brachiale Mittelalter-Prügelspiel For Honor ist nach wie vor ein gutes Spiel für alle, die mit detailliert gestalteten Kriegern taktische Ziele erobern und anderen Kämpfern brutal den Schädel spalten wollen. 2020 legte For Honor mit neuen Helden und einem Battle Pass los. Rainbow Six Siege: Dieser taktische Team-Shooter ist bei Fans besonders populär und unter anderem berichtet unser eSport-Experte Benedict Grothaus öfter über Turniere darin. Im Spiel geht ihr taktisch klug vor, um mit euren Soldaten das gegnerische Team auszuschalten oder die Mission zu sichern.

Das sehr gute Assassin’s Creed Odyssee ist im Trial enthalten.

Was gibt’s noch? Wer lieber Solo spielt, hat ebenfalls einiges, auf das er sich freuen kann. Darunter das exzellente Assassins Creed Odyssee oder den Shooter Ghost Recon: Breakpoint. Den könnt ihr aber auch im Coop mit Kumpels zocken.

Falls ihr übrigens vorhabt, euch in Rainbow Six Siege herumzutreiben, dann verpasst nicht unsere Tipps und Tricks, die von Pro-Teams stammen. Damit legt ihr sicherlich einen beeindruckenden Start hin und habt gleich ordentliche Erfolgserlebnisse in Ubisofts taktischen Shooter-Game.