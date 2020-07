Das Highlight-Match des achten Spieltages der GSA League in Rainbow Six Siege hat ein unerwartetes Ende genommen. Obwohl sich der Großteil der Zuschauer sicher gewesen ist, dass G2 Esports gewinnt, haben die Profis ihre erste Niederlage eingefahren. Einige Fans sind sich sicher: Das war Absicht.

Um dieses Team geht es: Am 2. Juni 2020 hat der achte Spieltag der GSA League in Rainbow Six Siege stattgefunden. Das erste Match des Tages ist zugleich das Highlight-Match: G2 Esports gegen Team Secret.

Beide Teams sind Pro-League-Teams, spielen also auf der ganz großen Bühne. In der GSA League gelten beide und insbesondere G2 Esports als Titel-Favoriten.

Bisher hat G2 noch kein einziges Spiel in der GSA League verloren. Allerdings haben die Spieler bereits am siebten Spieltag ein Unentschieden eingefahren, das erste der Liga. Nun müssen sie mit der ersten Niederlage leben – Nur wie kam es dazu?

Team Secret schlägt G2 Esports im Highlight-Match

So lief das Spiel ab: Beide Teams haben mit Kali und Montagne Operator gebannt, von denen sie wussten, dass die Gegner sie so gut beherrschen, dass sie zu Problemen führen können. Bereits das zeigt die gute Vorbereitung. Das Match verläuft allerdings deutlich zugunsten von Team Secret.

Die erste Runde hat G2 Esports noch für sich entschieden, obwohl diese schon recht knapp abgelaufen ist. Secret kann ausgleichen und geht ab hier in Führung. G2 schafft bis zum Rollentausch lediglich einen zweiten Rundensieg, bis Team Secret das Match schließlich mit 7:2 gewinnt.

Gespielt haben die Teams auf Oregon, einer Map, die erst seit dem 8. Spieltag in der GSA League verfügbar ist. Sie ersetzt die Map Border in der Kartenrotation zu Season 2 von Jahr 5, mit der ebenfalls zwei neue Operators ins Spiel gekommen sind.

Das gesamte Match könnt ihr euch im hier eingebundenen Twitch-Video ab Stunde 1:29:20 ansehen:

Wie kam es zur Niederlage? Oregon gilt als Map, die stark das verteidigende Team favorisiert. G2 hat das Spiel als Verteidiger begonnen und ist bereits mit einem Zwischenstand von 4:2 für Secret in den Rollentausch gegangen. Ein solcher Zwischenstand bedeutet bei den meisten Spielen bereits, dass das hinten liegende Team im besten Fall noch auf ein Unentschieden hoffen kann.

Einer der möglichen Gründe für die Niederlage des Favoriten könnte sein, dass die Spieler die Runden anscheinend nicht ernst genug genommen haben. G2 hat Operators gespielt, die in der Regel nie zum Einsatz kommen, wie etwa Tachanka, der als aktuell schlechtester Operator im Spiel gilt.

Die Leistung von Team Secret ist allerdings selbst in den Runden sehr stark, in denen G2 „ernst“ gespielt hat. Das zeigt sich etwa in ihrer letzten Runde als Angreifer:

Die Spieler von Team Secret nutzen ihre Drohnen – ein wichtiges Gadget in Rainbow Six – um die Position der Gegner herauszufinden und das stetig. Dadurch wissen sie, wo sich Gegner befinden und können ihre Strategien anpassen. Diese Aufklärungsarbeit verhilft ihnen schließlich zum Sieg und ist etwas, was sich auch Einsteiger in Rainbow Six zu Herzen nehmen sollten.

G2 Esports verliert – absichtlich?

Das behaupten Fans: Bereits während des Matches haben sich die Zuschauer darüber unterhalten, was da gerade passiert. Die Meinung vieler G2-Fans ist beinahe unisono: Das Team trollt und nimmt das alles nicht ernst.

Nach dem Match kommen sogar Behauptungen auf, dass G2 absichtlich verloren hätte – allerdings ohne genauere Begründung. Lediglich, dass die Profis die Liga nicht ernst nehmen würden, sind häufige Vorwürfe.

Gegen Ende der Partie behaupten etliche Fans sogar, dass G2 mit Absicht verliert, wie etwa Twitch-Nutzer n3xtASTRO sagt: „Ich frag mich, was es G2 bringt, wenn sie wohl absichtlich verlieren…?“

Rechts zu sehen: Sua, der Coach von G2 Esports.

Das sagen der Coach und die Spieler dazu: Bei der Diskussion schält sich ebenfalls der Coach von G2 Esports ein, Kevin „Sua“ Stahnke. Während der ersten Runden bestätigt er, dass das Team das alles „nicht so“ ernst nehme und auf die Frage hin, was noch am Vortag besprochen werde, wenn man doch ohnehin trolle, antwortet er: „Nichts.“

Wie ernst er diese Aussagen meint, können wir allerdings nicht genau sagen. Nach dem Match schließt er die Diskussion allerdings ab mit: „Gibt nichts zu rechtfertigen. Secret hat gewonnnen.“

Im anschließenden Interview mit dem Secret-Spieler Kevin „Prano“ Pranowitz, erklärt dieser, dass sich Team Secret über das Match immer besser auf G2 eingestellt und damit den Sieg errungen hat:

Die Ergebnisse von Spieltag 8

So lief der Spieltag: Der achte Spieltag ist erste Tag der „Rückrunden“ – es spielen also die gleichen Teams wie bereits am ersten Tag gegeneinander. Die Ergebnisse der Spiele sind:

G2 Esports 2:7 Team Secret

Turtle eSport 7:5 FACT Gaming

Rogue 5:7 DIVIZON

WarKidz 6:6 mYinsanity

G2 Esports hat damit nicht nur seine erste Niederlage erfahren, sondern hat auch den ersten Platz auf der Tabelle verloren. Den besetzt nun aktuell der Newcomer DIVIZON. Mehr Informationen zum Spieltag findet ihr im Rückblick der Kollegen der GameStar.

Wie geht es weiter? Am 9. Juni findet der 9. Spieltag statt und damit der zweite Tag der Rückrunden. In den kommenden Wochen werden die Matches noch einmal wichtiger, denn ab da entscheidet sich, wer es aufs Treppchen schafft.

Gleichzeitig mit der GSA League läuft aktuell die EU League, bei der Rogue, Team Secret und G2 Esports ebenfalls antreten. Besonders diese Teams solltet ihr in der nächsten Zeit in der GSA Legue beobachten, denn sie müssen nun zwei Turniere gleichzeitig stemmen und überraschen dadurch möglicherweise mit ähnlichen Ergebnissen wie G2 am siebten Spieltag.

