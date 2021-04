In Rainbow Six Siege startet wieder die GSA League, die große E-Sport-Serie für Deutschland, Österreich und die Schweiz. MeinMMO und GameStar begleiten das Spektakel für euch und erklären, warum sich das Zuschauen lohnt – selbst, wenn man mit E-Sport wenig anfangen kann.

Das Wichtigste in Kürze:

8 Teams aus dem Profi- und Amateur-Bereich spielen 14 Wochen lang um 40.000 €

Am Freitag, den 9. April 2021 startet die GSA League um 19:00 Uhr

Donnerstags ab 19:00 Uhr seht ihr danach einen Spieltag mit vier Matches der GSA League

Immer um 18:00 Uhr fasst das Weekly Breach den vorigen Spieltag zusammen und gibt euch Einblicke in die Spiele

Jedes Spiel wird live auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Rainbow Six gestreamt

Mehr Informationen findet ihr auch auf der offiziellen Website der GSA League

GameStar und MeinMMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.

Warum sollte ich zusehen? In der GSA League treten Amateure und junge Profis an, die selbst teilweise nur wenig Erfahrung mit dem E-Sport haben. Ihr könnt ihnen beim Wachsen zuschauen und mit ihnen gemeinsam Erfahrung sammeln oder aus ihren Fehlern lernen.

Die GSA League ist damit näher an den Spielern als eines der internationalen Profi-Turniere, deren Skill kein “Casual” und auch kaum ein kompetitiver Spieler jemals erreichen wird. Statt der „Besten der Besten“, seht ihr hier Frischlinge auf dem Weg nach oben.

Zugleich sind aber auch bekannte Teams wie G2 Esports und Rogue am Start, die sogar weltweit bekannt sind und Siege einfahren konnten. Das sorgt für eine einzigartige Mischung, bei der sich zuschauen richtig lohnen kann:

Kompetitive Spieler und Casuals können die Spielweise und Probleme der Amateure und Newcomer genauer betrachten und davon lernen

Erfahrene Spieler sehen bei den Profis, was sie noch besser machen können – besonders, wenn ein Profi-Team gegen einen Newcomer antritt

Die Matches finden an einem Abend pro Woche statt, sodass ihr selbst mit wenig Zeit zusehen oder euch die Videos ansehen könnt

Auf MeinMMO und GameStar findet ihr außerdem regelmäßig die wichtigsten Infos und Zusammenfassungen

Die gesamte Liga wird auf Deutsch ausgestrahlt

Bereits in der GSA League 2020 konnten Spieler viel von den Profis und Amateuren lernen – etwa Teamplay, den wichtigsten Aspekt von Rainbow Six Siege. Einer der Profis von Rogue erklärte etwa im Interview, wie man eigentlich jede Runde gewinnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zur GSA League 2021

Zusehen auf Twitch – Das müsst ihr wissen

Das könnt ihr bei der GSA League sehen: In der GSA League treten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an, um über mehrere Wochen hinweg um den Sieg und einen Preispool von 40.000 € zu spielen.

Darunter sind bekannte Namen wie G2 Esports, eine der bekanntesten E-Sport-Organisationen der Welt, aber auch kleinere Teams und absolute Newcomer, die sich für das Turnier qualifizieren konnten.

Der erfolgreichste Newcomer, der noch nicht in der Profi-Liga spielt, bekommt außerdem einen Platz in der European League. Am 9. April fällt der Startschuss und ab dort könnt ihr über 14 Spieltage und -wochen zusehen, wie die Teams um den ersten Platz kämpfen.

Wo kann ich zusehen? Sämtliche Matches werden live auf dem offiziellen deutschen Twitch-Kanal von Rainbow Six gestreamt (via Twitch). Wir haben den Stream hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie kann ich mich vorbereiten? Grundsätzlich braucht ihr kaum Vorwissen, um an der GSA League Spaß zu haben. Die Experten führen euch durch alles, was schwer verständlich ist und helfen euch dabei, Analysen richtig zu verstehen.

Trotzdem ist es hilfreich, zumindest die Grundlagen von Rainbow Six und Taktik-Shootern zu kennen. Auf diese Weise lernt ihr mehr und könnt euch schon durchs Zusehen verbessern. Für die Vorbereitung findet ihr hier einige nützliche Guides:

Deutsche Profis und Newcomer im 40.000-€-Turnier

Was ist die GSA League überhaupt? Die GSA League ist der Nachfolger der Nationals und der „Clash of Nations“, die bis 2019 die regionalen Turniere für den DACH-Bereich dargestellt haben.

Die GSA ist als „Minor“-Turnier kleiner als die großen „Major“- bzw. „Premier“-Turniere wie das Six Invitational oder die Pro League. Die Unterschiede kurz zusammengefasst:

Beim Six Invitational qualifizieren sich Teams aus der ganzen Welt in ihrer jeweiligen Region und treten ein mal im Jahr für Millionenbeträge an Preisgeldern an

Die Pro League hat Divisionen in den verschiedenen Regionen und findet mittlerweile halbjährlich statt. Die Teams qualifizieren sich und die beiden besten jeder Region spielen in den Finals

Die GSA League findet lediglich in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Die Teilnehmer müssen aus Europa kommen und es gibt bestimmte Regeln für ihre Wohnsitze in diesen Ländern

Das macht die GSA League besonders: Ihr seht in der GSA League nicht nur weltbekannte Profi-Teams, sondern auch Spieler, die eure Nachbarn sein könnten. Newcomer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten hier gegeneinander und gegen die „Großen“ an.

Dadurch ist es leichter, Zugang zum E-Sport zu finden oder sich mit den Teams zu identifizieren. Sie sind nicht so „unerreichbar“ wie die Profis, sondern könnten die Freunde sein, mit denen ihr auch immer Ranked zusammen zockt.

Da sich jedes Jahr neue Teams für die GSA League qualifizieren, könnt ihr die Matches nutzen, um euch vorzubereiten und 2022 selbst anzutreten, wenn ihr euch traut.

Zeitplan, Turnierregeln und Preisgeld

Wann finden die Matches statt? Am Freitag, den 9. April 2021 findet der erste Spieltag statt. Ab da könnt ihr jede Woche donnerstags einen Abend mit vier Matches genießen:

Start des Streams ist immer 18:00 Uhr mit dem Weekly Breach, der Pre-Show

Die Matches starten um 19:00 Uhr

Es finden 14 Spieltage mit Hin- und Rückspiel statt

Der letzte Spieltag ist der 5. September 2021

Nach den Spieltagen folgen die Finalspiele der vier besten Teams in den Playoffs

Hinrunde Playday 1 09. April Playday 2 15. April Playday 3 22. April Playday 4 29. April Playday 5 20. Mai Playday 6 3. Juni Playday 7 10. Juni Rückrunde Playday 8 24. Juni Playday 9 1. Juli Playday 10 8. Juli Playday 11 15. Juli Playday 12 22. Juli Playday 13 29. Juli Playday 14 5. August

Was ist das Weekly Breach? Im Weekly Breach fassen euch R6S-Experten den letzten Spieltag zusammen, erklären besonders starke Plays und geben ihre Voraussagen für die jeweils folgenden Spiele ab.

Außerdem seht ihr hier regelmäßig Interviews mit Spielern und Coaches der antretenden Teams, um einen tieferen Einblick in den Ablauf zu bekommen.

Was sind die Regeln? Die Teams treten in Best-Of-1-Matches auf einer Map an und spielen auf sieben Rundensiege. Ein Unentschieden ist in den Regeln von 2021 nicht mehr möglich, sodass es immer einen eindeutigen Sieger und Verlierer gibt.

Die Map wird vor der Runde per Bans von den Teams entschieden. In der Runde bannen beide Teams dann jeweils zwei Verteidiger und zwei Angreifer. Nach der Auswahl der Operator hat jedes Team die Möglichkeit, mit einem „Sixth Pick“ einen ihrer Operator zu wechseln.

Operator sind die spielbaren Charaktere in Rainbow Six Siege. Jeder von ihnen hat sein eigenes Loadout an Waffen und Gadgets sowie besondere Fähigkeiten, die ihn von den anderen abheben. Durch die große Auswahl an Operator sind viele verschiedene Kombinationen und Synergien möglich, auf die die Teams reagieren müssen.

Um was wird gespielt? Insgesamt wird es einen Preispool von 40.000 € geben, der unter den Teams aufgeteilt wird:

1. Platz: 10.000 €

2. Platz: 8.000 €

3.-4. Platz: 5.200 €

5. Platz: 4.000 €

6. Platz: 3.200 €

7. Platz: 2.400 €

8. Platz: 2.000 €

Selbst teilnehmen lohnt sich also. Das Amateur-Team, das am besten abschneidet, erhält außerdem Zugang zur EU-League, der Profi-Liga in Europa.

Teams, Rangliste und Tabelle der GSA League

Diese Teams treten an: Insgesamt acht Teams wurden für die GSA League 2021 eingeladen oder konnten sich qualifizieren. Darunter sind bekannte Größen aus dem internationalen E-Sport:

G2 Esports

Sissi State Punks

Looking for Org

Team Secret

GOSKILLA

GC Esport

Rogue

PENTA

G2, Team Secret und Rogue sind dabei bekannte Profi-Teams, die selbst an internationalen Turnieren teilnehmen. Wer die GSA League 2020 bereits verfolgt hat, könnte außerdem einige der Spieler von GOSKILLA, PENTA und den Sissi State Punks wiedererkennen. Dort spielen etwa Denis „BZ“ Duplijak, Taha „Sadrzm“ Yumak oder Daniel „Exp0“ Massierer.

Mehr zu den Teams und den Spielern findet ihr auf der Website der GSA League.

So sieht die Rangliste aus: Aktuell wurden noch keine Spiele gespielt. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es eine Rangliste gibt.

Kurz vor der GSA League startete die Season 1 von Jahr 6 in Rainbow Six. Das ist der ideale Zeitpunkt, um einen Blick ins Spiel zu werfen – besonders für ehemalige Spieler, die zurückkehren wollen:

Darum lohnt sich jetzt ein Blick in Rainbow Six Siege – Besonders für Wiederkehrer