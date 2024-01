Ihr solltet euch daran gewöhnen, eure Spiele nicht zu besitzen, sagt ein Verantwortlicher von Ubisoft

Wir haben unter anderem festgestellt, dass die Spieler daran gewöhnt sind, ihre Spiele – ähnlich wie bei DVDs – zu besitzen. Das ist die Veränderung, die bei den Spielern stattfinden muss. Sie haben sich daran gewöhnt, ihre CD- oder DVD-Sammlung nicht zu besitzen. Das ist ein Wandel, der [bei Spielen] etwas langsamer vonstattengeht. Wenn sich die Spieler an diesen Aspekt gewöhnen … verlieren sie ihren Fortschritt nicht. Wenn man sein Spiel zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzt, ist die Spielstandsdatei immer noch da. Sie wurde nicht gelöscht. Man verliert nicht, was man im Spiel aufgebaut hat, oder seine Beschäftigung mit dem Spiel. Es geht also darum, sich daran zu gewöhnen, das Spiel nicht zu besitzen.

Die Frage war, was geschehen müsse, damit Abonnements einen größeren Anteil in der Gaming-Branche einnehmen. Daraufhin erklärte Tremblay-Gauthier, dass Spieler daran gewöhnt seien, ihre Spiele zu besitzen und sich das ändern müsste – ähnlich wie es vor einiger Zeit bei CDs und DvDs passiert sei.

Was genau sagt der Ubisoft-Verantwortliche? Philippe Tremblay-Gauthier ist ein leitender Mitarbeiter bei Ubisoft und für den Abo-Dienst „Ubisoft +“ zuständig. In einem Interview mit gamesindustry.biz , das im Rahmen der Umstellung von Ubisofts hauseigenem Abonnement stattfand, sprach Tremblay-Gauthier darüber, wie Spieler Abo-Dienste wahrnehmen.

Jetzt hat ein Verantwortlicher von Ubisoft verraten, was notwendig ist, damit Abo-Dienste in der Gaming-Branche einen noch größeren Anteil einnehmen.

Abo-Dienste wie PlayStation Plus und der Xbox Game Pass werden im Gaming stetig präsenter. Immer mehr Unternehmen bieten ihre eigenen Services an, doch so richtig angekommen sind die verschiedenen Abonnements bei vielen Spielern noch nicht.

