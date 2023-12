„Revolutionäres MMO-Rennspiel“ verschwindet von Steam, verärgert Fans: „Selbst mit Disc nicht mehr spielbar“

The Crew läuft seit 2014 auf Steam. Ab April 2024 ist jedoch Schluss damit: Ubisoft schließt die Server, schon jetzt ist das reine Online-Spiel auf Steam nicht mehr käuflich. Fans sind sauer, aber haben schon eine Lösung: der Offline-Modus sei schon im Spiel und müsse nur noch aktiviert werden.

Was ist das für ein Spiel?

The Crew erschien am 2. Dezember 2014 und ist ein MMO-Rennspiel. In einer 5.000 km² großen Welt könnt ihr mit euren eigenen Autos und anderen Spielern durch die Gegend heizen.

Dabei könnt ihr entweder Straßenrennen gegen Andere fahren, oder als Polizist selbst auf Seite des Gesetzes stehen.

Seit 2018 gibt es einen Nachfolger, The Crew 2, das im Test allerdings gemischt ankam.

Das ist jetzt die Entscheidung von Ubisoft: In einer Nachricht gibt Ubisoft bekannt, dass The Crew ab sofort nicht mehr verkauft wird. Es verschwindet aus allen Shops. Auf der offiziellen Steam-Seite von The Crew findet sich seit heute schon der Hinweis.

Bis zum 31. März 2024 sei The Crew noch spielbar. Ab da werden die Server abgeschaltet und es gebe keinen Zugang mehr zum Spiel – auch dann nicht, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Das Ende von The Crew sei wegen „kommender Serverinfrastruktur“ und „Lizenzbeschränkungen […] unumgänglich.“

Man wolle sich stattdessen darauf fokussieren, The Crew 2 und The Crew Motorfest weiterzuentwickeln. Ubisoft zeigt immer wieder, dass ihre große Stärke in Service-Games liegt, die jahrelang begleitet werden. Das Ende von The Crew trifft entsprechend etliche Fans und sorgt für Ärger unter Gamern.

Ein weiterer Grund, warum Online-Live-Service-Games NIEMALS funktionieren

Die Nachricht vom Ende von The Crew fand den Weg schnell auf Reddit, wo sich dutzende Nutzer unterhalten. Dort gibt es vor allem Beschwerden über die Praxis, dass Spielern ein gekauftes Spiel einfach wieder weggenommen werden kann.

Das sei vor allem ein Problem von Spielen, die 100 % Online sind – obwohl, wie im Fall von The Crew, das meiste solo spielbar sei. Andere Spiele könne man immerhin noch zocken, selbst wenn sie nicht mehr verkauft werden.

Bei The Crew ginge das nicht einmal mehr, selbst wenn man eine CD besitze – einfach, weil es keine Server mehr gibt. Nun suchen die Fans nach Alternativen und landen bei Forza, Project CARS und Burnout, wobei die meisten der Titel ebenfalls schon etliche Jahre alt sind.

In weiser Voraussicht haben sich jedoch ein paar Nutzer schon mit dem „unausweichlichen Ende“ von The Crew auseinandergesetzt (via Steam). Sie sagen: im Code des Spiels gebe es schon einen Offline-Modus. Man müsse da nur irgendwie rankommen.

Eine kleine Gruppe von Nutzern sei schon dabei, den Modus irgendwie zu knacken und als Fan-Patch zu veröffentlichen. Ob das noch vor dem Ende der Server klappt, bleibt abzuwarten.

