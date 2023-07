Ubisoft in der Kritik: Publisher löscht eure Accounts mit allen Spielen, wenn ihr lange nicht online wart

Ob The Division 2, Anno 1800 oder auch Rainbox Six Siege – im Portfolio von Ubisoft stecken ein paar Titel, die Unmengen an Spielzeit fressen können. Doch wehe, ihr schaut zu lange nicht bei eurem Account vorbei: Dann löscht Ubisoft alles.

Aktuell kassiert Ubisoft Kritik für seine gängige Praxis, Spieler-Accounts komplett zu löschen inklusive aller gekauften Spiele. Ausgelöst wurden die Diskussionen vom Tweet eines Spielers und der Antwort des Supports darunter (via twitter.com).

Der Twitter-Account [email protected]_enjoyer postete ein Bild mit einer Mail von Ubisoft. Darin heißt es:

Diese Praxis von Ubisoft war offenbar vielen Nutzern nicht bewusst. Der Tweet wurde über 1,6 Millionen mal angesehen. Die Antwort des Supports wurde allerdings noch häufiger gesehen und vielfach zitiert:

Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to…