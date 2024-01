Die beiden Vorgänger zu Baldur’s Gate 3 sollen bald im Xbox Game Pass sein – Was ist da dran?

Unabhängig davon könnt ihr Baldur’s Gate 3 spielen, ohne die ersten beiden Teile gespielt zu haben. Baldur’s Gate 3 spielt nämlich über ein Jahrhundert später. Was das Game so gut macht, verrät der deutsche Strategie-Experte:

Bislang wurden aber Baldur’s Gate und Baldur’s Gate II: Enhanced Editions noch nicht offiziell für den Xbox Game Pass angekündigt und beide Teile sind auch noch nicht im Game Pass aufgetaucht. Es handelt sich bei den zwei Teilen um ein Remaster der Originalspiele, die 2019 für Xbox-Konsolen veröffentlicht wurden. Der Store fügt jedoch aktuell unangekündigte Titel hinzu, darunter auch das Horrorspiel Close to the Sun.

Was steckt dahinter? Im Strom von Leaks und versehentlichen Enthüllungen rund um Spiele, reiht sich nun eine weitere Enthüllung in die Liste ein: Xbox Game Pass-Abonnenten erhalten Push-Benachrichtigungen, die darauf hinweisen, dass Baldur’s Gate 1 und 2 möglicherweise bald dem Game Pass hinzugefügt werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to