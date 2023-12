Baldur’s Gate 3: Das Spiel des Jahres wird niemals im Game-Pass landen – der Chef meint, das sei nur fair 

Baldur’s Gate 3 wird womöglich niemals im Game-Pass landen und das macht auch Sinn so. Swen Vincke erklärt, warum das nur fair sei. MeinMMO verrät euch, was dahintersteckt.

Das preisgekrönte Spiel des Jahres 2023, Baldur’s Gate 3, wird laut Swen Vincke, dem Chef von Larian Studios, niemals Teil des Xbox- Game Pass sein. Der Xbox Game Pass ermöglicht Spielern den Zugriff auf eine Vielzahl von Xbox-Spielen für einen monatlichen Abonnementpreis.

In einem Interview mit IGN betonte Vincke, dass diese Entscheidung von Anfang an geplant war und dass sie keine Pläne haben, davon abzuweichen.

Warum Larian Studios den Game-Pass ausschließt

Was ist die Begründung? Vincke erklärte, dass Larian Studios stets betont habe, dass Baldur’s Gate 3 niemals im Game Pass landen würde. Diese klare Haltung steht im Einklang mit der Philosophie von Larian Studios, hochwertige Spiele zu entwickeln, die eine umfassende Spielererfahrung bieten.

Wie umfangreich das Spiel ist, merkt jeder, der es spielt. Es gibt so viele Entscheidungen und Möglichkeiten in diesem Spiel. Jeder Run kann sich komplett in eine andere Richtung entwickeln und man entdeckt immer wieder Überraschungen. Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat über 200 Stunden im ersten Durchgang von Baldur’s Gate 3 gesammelt.

Swen Vincke hob hervor, dass es darum gehe, ein Spiel zu machen, das einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat.

Dazu sagt er:

Wir haben ein großes Spiel gemacht, also denke ich, dass dafür ein fairer Preis zu zahlen ist, und ich denke, dass das in Ordnung ist. […] Wir verlangen keine zusätzlichen Mikrotransaktionen, man bekommt also das, wofür man bezahlt. […] Es ist ein großes, gehaltvolles Spiel. Ich denke also, dass es so bleiben sollte, wie es ist. Swen Vincke via IGN

Darüber hinaus erklärt er zusätzlich in dem Interview mit IGN, dass der Kauf von Baldur’s Gate 3 ihnen auch ermöglicht, weiterhin andere Spiele zu entwickeln. Swen Vincke veröffentlichte am 14. Dezember einen Post auf X, indem er bestätigt hat, dass er tatsächlich an einem Angelspiel arbeite .

Fazit: Die Haltung von Larian Studios im Bezug auf den Game-Pass deutet darauf hin, dass nicht alle Entwickler und Spiele zwangsläufig auf Modelle wie den Game-Pass angewiesen sind, um erfolgreich zu sein. Laut Steam Charts ist Baldur’s Gate 3 immer noch unter den Top-Spielen, was nach aktuellen Spielerzahlen berechnet wird.

Spieler, die in die Welt von Baldur’s Gate 3 eintauchen möchten, sind bereit, den vollen Preis zu zahlen, und dieses traditionelle Modell hat sich für Larian Studios als erfolgreich erwiesen.

Larian Studios setzt immer wieder einen oben drauf. Nun überraschte Larian die Spieler mit einem Adventskalender: