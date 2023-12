„Ihr blamiert die anderen Spielehersteller“ – Baldur’s Gate 3 begeistert mit einer besonderen Belohnung für die Spieler

Anlässlich der anstehenden Feiertage überrascht Baldur’s Gate 3 die Spieler mit einem Adventskalender, durch den sich besondere Belohnungen freischalten lassen sollen.

Was ist das für eine Belohnung? Wie Larian Studios am 13. Dezember 2023 über X, ehemals Twitter, mitteilte, seien die Spieler brav gewesen und sollen daher ein paar besondere Schmankerl erhalten. BG3-Spieler und brav? Reden wir von den gleichen Spielern, die einen Wettbewerb daraus gemacht haben, wer als Erstes den Bären flachlegen kann?

Wie dem auch sei – bei der Belohnung handelt es sich um eine Art Adventskalender: Für die nächsten 12 Tage sollen Spieler täglich ein kleines Rätsel lösen, um eine „festliche Geschichte mit Larian-Twist“ zu genießen und nebenbei Rewards abzustauben.

Weihnachten nach Art von Baldur’s Gate 3

Wie funktioniert der Adventskalender? Der Adventskalender besteht aus 12 Türchen, hinter denen sich jeweils ein kleines Mini-Spiel versteckt. Wer es löst, erhält den nächsten Teil einer weihnachtlichen Geschichte im Stil von Baldur’s Gate 3: „Wie die Gremishka Weihnachten gestohlen hat.“

Bei dem ersten Mini-Game handelt es um ein einfaches Memory-Spiel, bei dem 3 Karten-Paare gefunden werden müssen. Hier geht es direkt zum Adventskalender. Wenn ihr das Puzzle nicht selbst lösen wollt, findet ihr hier den ersten Teil der Geschichte auf Deutsch:

Wie die Gremishka Weihnachten gestohlen hat In den Kneipen und Sälen, wo der Klatsch am meisten verbreitet ist,

Wird von einer bösartigen Kreatur geflüstert,

Die einmal im Jahr am Fest der Wintersonnenwende erscheint,

Um den Feiernden die Kniescheiben, Nasen und Finger wegzunehmen.



„Sie verabscheut die Weihnachtsfreude, die Heiterkeit und den Jubel,”

So sagt deine Oma, mit vor Angst geweiteten Augen.

„Geh nie zu ihrer Behausung in den Höhlen auf der anderen Seite des Flusses,

Sonst holt dich Gremishka und macht dich zu ihrem Abendessen.“

Wie kommt das an? Auf X zeigen sich die Spieler mehr als nur etwas angenehm überrascht. So schreibt etwa eine Nutzerin: „Ihr blamiert die anderen Spielehersteller gerade einfach nur damit, wie sehr ihr uns verwöhnt.“ (via X)

Andere stimmen mit ein: Larian seien einfach die Besten, man wünsche ihnen nur das Beste und viel Liebe, liest man in den Kommentaren. Andere Spieler sind weniger zufrieden: Sie hätten lieber Neuigkeiten zum Patch 5 für Mac oder Crossplay. Dennoch ist die Stimmung insgesamt positiv.

Nun bleibt abzuwarten, welche Belohnungen sich hinter den nächsten Türchen verstecken.

Es scheint, als könnte Larian im Moment eigentlich fast nichts falsch machen. Gerade erst wurde Baldur’s Gate 3 bei den Game Awards ausgezeichnet. Game-Director Swen Vincke nahm den Preis auf die wohl bestmögliche Art entgegen und begeisterte damit die Fans:

Das Internet liebt den Chef von Baldur’s Gate 3, weil er den wichtigsten Gaming-Preis auf einzigartige Weise entgegennimmt