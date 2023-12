Das Internet liebt den Chef von Baldur’s Gate 3, weil er den wichtigsten Gaming-Preis auf einzigartige Weise entgegennimmt

Letzte Nacht wurden die Game Awards verliehen: Baldur’s Gate 3 wurde wie erwartet Game of the Year und setzte sich auch in fünf weiteren Kategorien durch. Chef-Entwickler Swen Vincke nahm den Preis auf ganz besondere Art an und das Internet feiert ihn dafür.

In welchen Kategorien räumte Baldur’s Gate 3 ab? Baldur’s Gate 3 war bei den Game Awards 2023 in insgesamt 8 Kategorien nominiert. In zwei davon musste sich das Game dem Konkurrenten Alan Wake 2 geschlagen geben und Final Fantasy XVI staubte die Auszeichnung für Bester Soundtrack und Musik ab.

Dennoch gewann das Spiel in insgesamt fünf Kategorien und gewann on top den Player’s Voice Award. In diesen Kategorien setzte sich Baldur’s Gate 3 durch:

Spiel des Jahres

Beste Performance – für Neil Newbon als Astarion

Bester Community Support

Bestes Rollenspiel

Bestes Multiplayer-Spiel

Player’s Voice

Wie nahm Swen Vincke seine Auszeichnungen an? Game-Director Swen Vincke nahm den Preis gemeinsam mit drei Kollegen an. In seiner Rede nannte er Baldur’s Gate 3 Larians Covid-Game und widmete den Preis all denjenigen, die sie während der Entwicklungszeit verloren haben – darunter auch der im November verstorbene Cinematic Animation Lead Jim Southworth.

Leider fiel Winkes Auftritt vergleichsweise kurz aus. Ähnlich erging es auch einigen anderen Gewinnern, darunter auch Neil Newbon, der für seine Rolle als Astarion in Baldur’s Gate 3 mit dem Award für die Beste Performance ausgezeichnet wurde. Noch in der Anmoderation hieß es, der Gewinner dürfe sich so viel Zeit für die Danksagungen nehmen, wie er oder sie wolle. Doch dann wurde Newbon bereits nach wenigen Sekunden vom Orchester abgespielt .

Es war aber nicht Winkes kurze Rede, die das Internet begeisterte. Viel mehr war es die glänzende Plattenrüstung, mit der er auf die Bühne trat. Hier könnt ihr euch selbst das Spektakel ansehen:

Tatsächlich ist Swen Vincke für seine Rüstung bekannt. Er trägt sie auch zumeist in Entwickler-Updates. So auch in dem legendären Stream, für den sie im Juli auf TikTok gebannt wurden. Zur Verleihung der Golden Joystick Awards hingegen, lies er die Rüstung Zuhause – was auch eine gute Idee war, da er schon ohne Platte die sechs Auszeichnungen kaum tragen konnte.

Wie reagierte das Internet auf Winkes Rüstung? Auf reddit feiern die Fans Swen Vincke für das epische Outfit:

Anthonyos: Dieser Typ hat seine Trophäe in einer verdammten Rüstung mitgenommen! Ich liebe es

AscendedViking7: Das ist Swen Vincke für Sie. Neben Hidetaka Miyazaki der beste Game Director der Welt .

. Negativeedge_: Swen ist eine wandelnde Legende. Er ist so ein verrückter Kerl.

GoatyyZ: Die verdammte Legende hat mit dieser Rüstung über 25 + 10 gerollt.

Auch auf X.com (ehem. Twitter) gab es viel Zuspruch für die Legende von einem Chef-Entwickler:

@Nevoc_ (X.com): Swen Vincke sitzt einfach in voller Ritterrüstung im Publikum, so ein Held 😀

@SwampyXx (X.com): Swen Vincke in einer verdammten Rüstung bei den #TheGameAwards dieser Mann ist eine Legende

@VulonNight (X.com): Dass Swen Vincke bei den #TheGameAwards in einer Rüstung auftaucht, ist einfach ikonisch. Oh, wenn man mit seinen Nerd-Freunden/Kollegen in einem Anzug aus polierter Plattenrüstung für eine tadellos ausgeführte Liebesleistung ausgezeichnet wird.

Seid ihr zufrieden mit den Gewinnern der Game Awards 2023 oder ist euer Favorit leer ausgegangen? Würdet ihr eine Auszeichnung ebenfalls in voller Platte entgegennehmen? Wir freuen uns auf eure Kommentare.

