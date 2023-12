Netflix will angeblich Baldur’s Gate 3 verfilmen, Fans sagen: Bitte nicht …

Seit einigen Monaten geistert das Gerücht im Web herum, Netflix wolle Baldur’s Gate 3 als Live-Action umsetzen. Film- und Serienumsetzungen populärer Videospiele sind aktuell absolut im Trend, daher klingt das Gerücht sogar glaubhaft. Auf reddit jedoch stehen den Fans jetzt schon bei dem bloßen Gedanken die Haare zu Berge. Was ist also dran?

Worum geht es in dem Gerücht? Laut dem im Internet kursierenden Gerücht, ist Netflix an den Rechten für eine Live-Action-Umsetzung zu Baldur’s Gate interessiert, nicht konkret Baldur’s Gate 3. Der Streaming-Riese hat bereits durch Serien wie Strangers Things Berührungspunkte mit der Dungeons & Dragons -Lore, auf der die Baldur’s-Gate-Spiele ja basieren.

Mit dem nach Henry Cavills Abgang nun sinkenden Stern von Netflixs wichtigstem Serien-Cosmos The Witcher und der verfrühten Absetzung von erfolgreichen Serien wie Shadow & Bone, sei der Streaming-Riese auf der Suche nach einem neuen Aushängeschild.

Woher stammt das Gerücht? Erstmalig taucht das Gerücht am 20. September auf der Webseite Giant Freakin Robots auf. Die Seite schreibt konkret:

Wir haben exklusiv erfahren, dass Netflix in Gesprächen ist, um die Rechte an einer Live-Action-Adaption der Baldur’s Gate-Spielreihe zu erwerben. Giant Freakin Robot, 20.09.2023

Es sei aber bislang nicht klar, ob Netflix eine Serie, einen Film oder gar Filmreihen anstrebe. Weiter wird hier spekuliert, eine Netflix-Adaption der Baldur’s-Gate-Games würde einen inoffiziellen Crossover zwischen den Spielen und dem Film Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben schaffen.

Die konkrete Quelle von Giant Freakin Robots wird aber nicht genannt. Deren Validität kann daher nicht überprüft werden.

Das Thema bekam nun vor ca. zwei Tagen noch einmal Schub, da das Nachrichtenportal Covered Geekly das Gerücht aufnahm. Der Artikel bezieht sich erstmals konkret auf Baldur’s Gate 3 und nicht mehr auf die gesamte, drei Spiele umfassende Reihe.

Der Artikel von Covered Geekly wird nun in mindestens zwei Posts auf reddit diskutiert.

Die Fans sagen Bitte nicht zu einer Baldur’s Gate 3 Verfilmung

Wie geht es den Fans damit? Die Fans zeigen sich auf reddit alles andere als begeistert. Hier einer der aktuellen Posts:

Die Spieler haben vor allem die Befürchtung, dass Netflix Baldur’s Gate 3 nicht richtig adaptieren würde. Sie machen sich Sorgen, dass ihre Lieblingscharaktere rausgekürzt oder umgeschrieben werden würden.

In einem zweiten Post weisen die Kommentatoren auf die von Paramount Pictures angekündigte Serie hin und können ebenfalls nur den digitalen Kopf schütteln: User cataclytsm ruft sarkastisch nach Chris Pratt als Astarion und erntet sarkastische, aber auch grundentsetzte Reaktionen.

Hier ein paar Stimmen aus der Community:

Ennasalin via reddit: Zur Hölle nein…nach dem, was sie mit dem Hexer gemacht haben…nein…doppelt nein.

via reddit: onemorekayaker via reddit: Oh nein! Ich würde eine YouTube-Serie bevorzugen, in der die VAs einen kompletten DND-Durchlauf basierend auf der Kampagne machen. Netflix wird die ganze Sache ausschlachten.

via reddit: KrookedDoesStuff via reddit: Ich hasse Netflix. Ich will zu Build a Bear gehen!

Die grundsätzliche Stimmung unter beiden Posts ist aber: Warum brauchen wir das und bitte lasst es.

Wie realistisch ist eine Netflix-Adaption des Games?

Ist das Gerücht ernst zu nehmen? Grundsätzlich ist es absolut plausibel, dass ein Streaming-Anbieter mit den Rechteinhabern über eine Übertragung dieser spricht. Es steht jedem Film- und Serien-Studio frei, sich bei Wizards of the Coast bzw. der Mutterfirma Hasbro zu melden und die benötigten Rechte anzufragen.

Insofern kann es also sein, dass die Quelle von Giant Freakin Robots Recht hat und Netflix aktuell versucht, die Rechte für Baldur’s-Gate-Live-Action-Umsetzungen zu erhalten.

Wie stehen die Chancen, dass das passiert? Höchstvermutlich müssen sich Fans aber nicht vor einem möglichen Netflix-Astarion fürchten. Hintergrund dazu ist, dass die Film- und Serien-Rechte für Adaptionen zu Dungeons-&-Dragons-IPs bei Paramount Pictures liegen (schaut einmal auf eure Blu-rays oder in die Credits zum Film bei Streaming-Anbietern)

Paramount Pictures erhielt die Rechte von Hasbro bzw. Wizards of the Coast und produzierte bereits den oben erwähnten Film mit Chris Pine in der Hauptrolle. Wie unsere Kollegen von Filmstarts berichteten, planen sie zudem bereits eine eigene Serie zu Dungeons & Dragons. Diese soll auf dem hauseigenen Streaming-Service Paramount+ laufen.

Da die Baldur’s-Gate-Games in dem von Wizards of the Coast geschaffenen Universum spielen und ohne die traditionelle Dungeons-&-Dragons-Lore nicht funktionieren würden, sollten die Rechte dafür ebenfalls bei Paramount Pictures liegen.

Ob dem so ist, können wir nicht mit Sicherheit sagen, da uns die Verträge leider nicht vorliegen. Da Baldur’s Gate aber eben entsprechend stark mit Dungeons & Dragons verbunden ist, wäre es überraschend, wenn es anders wäre.

Achtung: Auf Amazon Prime Video könnt ihr den emfpehlenswerten Cartoon The Legend of Vox Machina sehen. Die Rechte hier gehören aber den Urhebern bei Critical Role, der nerdigen Gruppe Synchronsprecher aus den USA. Die Story, Charaktere, Handlungsorte, Items und Zauber basieren zwar auf Dungeons & Dragons, beziehen diese Elemente aber nicht aus der zu Wizards of the Coast gehörenden Lore.

Stellt es euch so vor: Dungeons & Dragons, das Pen & Paper, ist die Engine für das von Critical Role entwickelte Spiel The Legend of Vox Machina. Die Engine ist zwar der Grundstein, aber deswegen haben die Enginge-Entwickler keinerlei Rechte am darin entwickelten Spiel.

Zusammengefasst: Da Baldur’s Gate viel zu eng mit Dungeons & Dragons verbunden ist, liegen die Rechte vermutlich bei Paramount Pictures. Das schließt aber nicht aus, dass Netflix Rechte für eine Live-Action-Adaption der Spiele speziell erhält. Die Chancen darauf stehen aber schlecht.

Wie seht ihr das? Hättet ihr gerne eine Live-Action-Adapton von Baldur’s Gate 3? Oder seid ihr damit zufrieden, das Game einfach immer wieder zu spielen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

