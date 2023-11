Netflix setzt eine beliebte Fantasy-Serie ab – Die Community ist enttäuscht: „Fehler des Jahrhunderts“

Netflix verkündete das Aus für die beliebte Fantasy-Serie Shadow and Bone – Legenden der Grisha. Sowohl eine dritte Staffel als auch das geplante Spin-off wird es nicht geben. Fans der Buchverfilmung reagierten enttäuscht und wütend auf die Neuigkeiten.

Shadow and Bone spielt in einer Welt, die von Krieg zerrissen ist und von einer unheimlichen Schattenflur bedroht wird. Eines Tages entdeckt die Soldatin Aline Starkov, dass sie über außergewöhnliche Kräfte verfügt. Nun soll sie ihre Heimat retten.

Insgesamt 2 Staffeln gibt es zur Serie. Dabei wird es auch bleiben: Denn Netflix verkündet, dass es keine dritte Staffel mehr gebe und bricht das Spin-off zur Serie ab.

„Kann es kaum erwarten, eine neue Serie zu finden, die nach 1 oder 2 Staffeln abgesetzt wird“

Was für ein Spin-off war geplant? Mit Six of Crows sollte eine eigene Serie zu Kaz Brekker und der Diebesbande von Ketterdam erscheinen. Die Drehbücher des Projekts waren bereits vorbereitet. Trotzdem wird die Serie Six of Crows nicht mehr verfilmt.

Wie reagiert die Community? Viele Fans reagieren wütend, enttäuscht und traurig auf die Absetzung von Shadow and Bone.

Einige äußern ihr Unverständnis, dass eine so beliebte Serie keine dritte Staffel bekomme. Auch reagieren manche User wenig überrascht, da ihrer Meinung nach immer die guten Serien der Plattform abgesetzt werden. Sie werfen Netflix vor, nur die profitabelsten und möglichst günstigen Produktionen fortzuführen.

Ganz aufgegeben haben die Fans die Hoffnung jedoch noch nicht. So wollen nun einige durch Petitionen den Streaminganbieter umstimmen oder hoffen, dass ein anderer Anbieter die Serie übernehmen könnte.

Hier haben wir euch einige Reaktionen auf das Serien-Aus gesammelt:

archangel610 via reddit: „Es ist so weit gekommen, dass ich mich nicht mehr für neue Netflix-Sendungen begeistern kann.“

Miksu77348999 via X.com: „Fehler des Jahrhunderts“

giovannanascimento98 via Instagram: „Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Netflix kann eine fantastische Serie nicht erkennen, selbst wenn sie ihnen ins Gesicht schlägt. Ich hoffe, ein anderer Streaming-Dienst oder ein anderes Netzwerk nimmt sich dieser Projekte an.“

michelleeb via X.com: „Aber warum? Die Serie war beliebt, die Leute liebten sie, es gab Gerüchte über Spin-offs, wir freuten uns alle auf die nächste Serie! Ist das wieder so eine Steuer-/Gehaltssache? Vielleicht sollten all diese Kreativen Netflix zu WB als ‘Leute, mit denen wir nicht arbeiten können, weil sie unsere Arbeit stornieren’ hinzufügen.“

Bons_On_Ice via X.com: „Netflix enttäuscht immer wieder aufs neue. Ich kann es kaum erwarten, eine weitere neue Serie zu finden, die nach 1 oder 2 Staffeln abgesetzt wird, weil sie zu geizig sind, ihren Talenten und Mitarbeitern das zu zahlen, was sie wert sind. Dann versuchen sie, die Schuld abzuschieben, obwohl es nur ihre Gier und ihr Mangel an Visionen sind, die daran schuld sind.“

Wieso wird Shadow and Bone abgesetzt? Laut Deadline sollen nicht allein das Kosten- und Gewinn-Verhältnis der Grund für das Ende der Serie sein.

Zusätzlich seien durch die WGA- und SAG-AFTRA-Streiksn einige Produktionen für lange Zeit zum Stillstand gekommen und würden inzwischen nicht mehr in die Release-Pläne passen, die man vorgesehen habe. Das könnte ebenfalls zur Absetzung beigetragen haben.

Neben Shadow and Bone setzt Netflix außerdem noch folgende Serien ab:

Glamorous

Farzar

Agent Elvis

Captain Fall

