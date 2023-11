7 Serien wie Supernatural mit starken Reviews auf IMDb

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie Supernatural sind, in einer Liste gesammelt. 7 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr auch die Geschichte rund um die Winchester-Brüder mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde durch die Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir auf eine gute Wertung der Serie bei IMDb geachtet.

Seid ihr Fans vom Genre Fantasy? Dann schaut in dieser Liste vorbei: Das sind die 9 besten Fantasy-Serien aller Zeiten via IMDb

1. Lucifer

Lucifer Morningstar hat genug von der Hölle und begibt sich in die Stadt der Engel: Los Angeles. Dort ist er als Nachtclubbesitzer und Berater der Polizei tätig und löst gemeinsam mit der Polizeibeamtin Chloe Becker Verbrechen auf.

Schaut Lucifer, wenn ihr das Folgende an Supernatural mögt:

Spannende Kriminalfälle, die gelöst werden müssen

Engel, Teufel und Dämonen in der heutigen Welt

Eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung

Mix aus verschiedenen Genres: Krimi, Drama und Fantasy

Fokus auf Charakterentwicklung der Hauptfigur

Humorvolle Momente

Das sagen die IMDb-Wertungen: Die Serie bekommt auf IMBb von den 345.776 Usern eine Wertung von durchschnittlich 8,1 von insgesamt 10 Sternen.

Hauptdarsteller Tom Ellis glänzt in der Rolle des Lucifer als charismatischer Teufel mit Herz. Viele Fans der Serie loben, wie Lucifer ihn als einen vielseitigen Charakter spielt, der im Laufe der Geschichte immer mehr seine eigene Menschlichkeit entdeckt und dabei auch seine Vergangenheit als gefallenen Engel aufarbeitet.

Fun Fact: In Supernatural gibt es eine Szene in Staffel 11, Episode 10, in der Lucifer sagt: Würde er aus seinem Käfig entkommen, würde er nach Los Angeles ziehen und dort dabei helfen, Kriminalfälle aufzudecken. Diese Folge kam noch vor der Pilot-Folge von Lucifer heraus (via IMDb).

2. Good Omens

Good Omens ist eine britische Fantasy-Serie, die sich um den Engel Aziraphale und den Dämonen Crowley dreht. Als sie vom drohenden Armageddon erfahren, arbeiten sie zusammen, um das Ende der Welt zu verhindern.

Schaut Good Omens, wenn ihr das Folgende an Supernatural mögt:

Modernisierung von Bibelstoff

Humorvolle Interpretation der alten Geschichten und Figuren

Dämonen, Engel und die Apokalypse

Ein besonderes Auto

Das sagen die IMDb-Wertungen: Die Serie erhielt bei 107.424 Bewertungen auf IMDb durchschnittlich 8,0 Sterne.

Fans feiern an der Serie vor allem die beiden Hauptfiguren und deren Dynamik miteinander. Diese haben zwar als Dämon und Engel verschiedene Werte und Ansichten, werden jedoch durch eine jahrtausende lange Freundschaft verbunden.

Daneben punktet Good Omens vor allem durch seine humorvolle Umsetzung des Bibelstoffs. So befinden sich etwa Hölle und Himmel auf verschiedenen Etagen des gleichen Büro-Gebäudes oder die vier Reiter der Apokalypse reiten auf Motorrädern statt auf Pferden.

Fun Fact: In der Serie sind viele Lieder von Queen zu hören. Das basiert auf einem Running Gag aus der Buchvorlage, in der sich jede einzelne Kassette, die in Crowleys Auto landet, sich auf übernatürliche Weise in The Best of Queen verwandelt. (via IMDb)