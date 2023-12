Baldur’s Gate 3: „Ich muss gleich weinen“ Chef veröffentlicht die Rede, die bei den Game Awards zu kurz kam, rührt Fans

Baldur’s Gate 3 gewann Game of the Year 2023 bei den diesjährigen Game Awards. Doch die Rede von Chef Swen Vincke wurde frühzeitig beendet. Nun hat er sich auf X.com mit seinen ausführlichen Dankesworten zurückgemeldet und damit die Spieler gerührt.

Die Game Awards 2023 stehen aktuell in der Kritik, den eigentlichen Stars der Show – den gewinnenden Entwicklern – nicht genug Raum zwischen Werbung und Promotions eingeräumt zu haben. Dazu hat auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski einige Worte niedergeschrieben:

Auch der Chef von Baldur’s Gate 3 bekam nur ca. 30 Sekunden Zeit, um sich für den wichtigen Award für das Game of the Year 2023 zu bedanken. Dies tat er übrigens auf ganz besondere Art und Weise, die die Fans begeisterte.

Nun hat Vincke seine vollständigen geplanten Worte auf X.com veröffentlicht.

Der Chef von Baldur’s Gate 3 rührt die Fans und kritisiert die Branche

Was schreibt Swen Vincke? In seiner Rede dankt Swen Vincke den Spielern und lobt die Mitnominierten: Jeder von ihnen hätte es verdient gehabt, den Preis zu gewinnen, so der Game-Director.

Im Weiteren spricht er auch Dank gegenüber den Game Awards sowie deren Organisatoren aus. Er spricht über seine Rüstung, die die Spieler ja bereits während der Show begeisterte. Auch vervollständigt er seine Danksagungen an seine Entwicklerkollegen sowie die leider während der Entwicklung von uns gegangenen Personen – darunter nun auch sein Vater, der kurz vor dem Early Acces verstarb.

Übt er auch Kritik? Spannend sind aber auch Vinckes Worte an Wizards of the Coast: Hier bedankt er sich erst für deren Unterstützung, lamentiert aber auch die letzte Kündigungswelle. Viele der Personen, mit denen sie Baldur’s Gate 3 geplant hatten, seien jetzt gar nicht mehr bei Wizards of the Coast tätig.

Tatsächlich wurde erst am 11. Dezember von Hasbro, der Mutterfirma von Wizards of the Coast, angekündigt, dass sie 1.100 Angestellte entlassen würden. Viele, aber nicht alle, waren ursprünglich für Wizards of the Coast tätig. Bereits Anfang des Jahres entließ Hasbro 800 Mitarbeiter. Die Kollegen von Forbes Magazine vermuten Sparmaßnahmen als Auslöser.

Wizards of the Coast gehören die Rechte an Dungeons & Dragons, dem Pen & Paper, auf dem Baldur’s Gate 3 in sehr großen Teilen basiert.

Swen Vincke schließt seine Rede mit einer Anekdote ab:

Ich möchte mit einer Geschichte aus einem Gespräch enden, das ich vor langer Zeit mit einem Verleger geführt habe. Er sagte mir, zum Glück für sie seien Spiele von Idealismus getrieben. Er meinte das auf eine ausbeuterische Art und Weise, aber er hatte Recht. Spiele sind eine einzigartige Kunstform, genauso wichtig wie Bücher, Musik oder Filme. Viele Entwickler, mich eingeschlossen, machen Spiele, weil sie es lieben zu sehen, wie sich andere mit ihrer Schöpfung auf eine Art und Weise beschäftigen, die nur Spiele bieten können. Swen Vincke via X.com, 14.12.2023

Vincke führt die doch erschreckende, aber nicht überraschende Anekdote zwar noch ins Positive, gewährt damit aber einen tiefen Einblick in das Verhältnis zwischen Publishern und Entwicklern. Larian Studios selbst hat keinen Publisher und veröffentlicht ihre Spiele, wie auch Baldur’s Gate 3, selbst.

Ihr könnt Swen Vinckes vollständige Worte auch auf X.com auf Englisch nachlesen. Wir haben sie euch aber auch maschinell übersetzt hier mitgebracht:

Vinckes Rede auf Deutsch – übersetzt mit DeepL Der Gewinn des Spiels des Jahres ist eine große Ehre, und ich möchte zunächst allen danken, die für uns gestimmt haben, und ich möchte allen anderen Nominierten gratulieren. Dies war ein unglaublich wettbewerbsintensives Jahr, und jeder von euch hätte es verdient, diesen Preis zu gewinnen: Capcom, Remedy Games, Insomniac Games, Nintendo. Ich möchte Geoff Keighley und den Leuten, die die Game Awards organisiert haben, dafür danken, dass sie eine Preisverleihung auf die Beine gestellt haben, die so groß ist, dass sie die Aufmerksamkeit des Mainstreams erhält. 30 Sekunden sind zwar ein bisschen kurz, aber es gibt nichts Vergleichbares zu den Game Awards, und das ist eine unglaubliche Leistung. Ich habe bei den Game Awards eine Rüstung getragen, weil Baldur’s Gate 3 ein Spiel ist, das ohne unsere Spielergemeinschaft nicht existieren könnte, und ich wollte würdigen, wie wichtig sie für die Entwicklung war. Ihr rockt, Community BG3. Ein Spiel wie dieses zu entwickeln, funktioniert nur mit einem unglaublichen, leidenschaftlichen und talentierten Team, und in dieser Hinsicht habe ich unglaubliches Glück mit den Larian Studios – sie gehören zu den Besten und haben einen wirklich tollen Job gemacht. Über 2000 Leute sind in den Credits aufgeführt, und da ich nicht alle nennen kann, möchte ich mich auf eine Gruppe von Leuten konzentrieren, die nicht immer die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.

Das Team QA, das Team Localisation, das Team Customer Support, das Team Operations, das Team Publishing, das Team Play Testers und jeder andere Entwickler bei Larian, Baldur’s Gate 3 würde ohne euch nicht existieren und ihr alle verdient es, sehr stolz auf diese Auszeichnung zu sein. Ich möchte diesen Preis den Freunden und Familienmitgliedern widmen, die wir während der Entwicklung verloren haben, darunter Jim, unser leitender Animator, der letzten Monat verstorben ist, und persönlich meinem Vater, der eine Woche vor dem Start unserer Early-Access-Kampagne verstorben ist. Man kann so etwas wie Baldur’s Gate 3 nicht machen, wenn man nicht die Unterstützung der Menschen um einen herum hat. Ich persönlich möchte 5 besonderen Menschen, einem verrückten Hund und einer einäugigen Katze dafür danken, dass sie zu mir gehalten haben. Ein großes Lob geht auch an unsere Lokalisierungspartner und an PitStop Productions, die jeden Winkel ihres Gebäudes nutzen mussten, um eine wahnsinnige Anzahl von Zeilen aufzunehmen und darzustellen.

An unsere Schauspieler – ihr habt das großartig gemacht. Ich hoffe, dass sich unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen werden und eure Agenten wie gewohnt vernünftig bleiben. Ich möchte auch Wizards of the Coast und insbesondere dem Dungeons & Dragons-Team dafür danken, dass sie uns einen Freibrief ausgestellt haben. Es tut mir wirklich leid zu hören, dass so viele von Ihnen entlassen wurden. Es ist traurig zu sehen, dass von den Leuten, die im ursprünglichen Besprechungsraum waren, fast niemand mehr übrig ist. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Es gibt noch viele weitere Partner, denen ich danken möchte. Wir haben viel von Ihnen allen verlangt, aber Sie haben geliefert, und ohne Ihre Bemühungen wäre BG3 nicht das, was es ist. Ich möchte mit einer Geschichte aus einem Gespräch enden, das ich vor langer Zeit mit einem Verleger geführt habe. Er sagte mir, zum Glück für sie seien Spiele von Idealismus getrieben. Er meinte das auf eine ausbeuterische Art und Weise, aber er hatte Recht. Spiele sind eine einzigartige Kunstform, genauso wichtig wie Bücher, Musik oder Filme. Viele Entwickler, mich eingeschlossen, machen Spiele, weil sie es lieben zu sehen, wie sich andere mit ihrer Schöpfung auf eine Art und Weise beschäftigen, die nur Spiele bieten können. Das verdiente Geld ist ihnen nicht so wichtig, außer dass es der Treibstoff ist, den sie brauchen, um neue und bessere Spiele zu entwickeln. Es lohnt sich, alle daran zu erinnern, dass Treibstoff nur ein Mittel ist, nicht das Ziel. Es kommt darauf an, wohin und wie wir reisen und woran wir uns erinnern. Ich danke euch. Außerdem ist Baldur’s Gate 3 jetzt auch für Xbox erhältlich. Swen Vincke via X.com, 14.12.2023

Die Community feiert Vincke: Lasst Euch Zeit, mein König

Wie reagiert die Community auf den Thread? Auf reddit sowie unter Swen Vinckes X.com-Thread feiert die Community den Chef von Baldur’s Gate 3 für das nachträgliche Veröffentlichen der Rede. Hier ein paar Stimmen:

@arcboo_ via X.com: Ich muss gleich weinen, ehrlich. So viele Verluste und trotzdem ein tolles Jahr und ein tolles Spiel. Ihr Jungs rockt und habt es verdient, all das auf der Bühne sagen zu können.

via X.com: theTinyRogue via reddit: […]Ich bin unglaublich glücklich, dass Larian den GOTY-Sieg nach Hause gebracht hat und ich hoffe, dass sie auch weiterhin tolle Videospiele für uns alle entwickeln werden 🙂 Swen ist so ein cooler, bodenständiger Typ! Hut ab vor ihm und dem gesamten Studio!

via reddit: @dreamyduca via X.com: Lasst Euch Zeit, mein König

via X.com: GrossWeather_ via reddit: Ich finde es toll, dass er sich die Zeit genommen hat, das alles aufzuschreiben – Swen scheint ein so großartiger, bodenständiger Mensch zu sein. Der Kerl hat die Zeit verdient, all das live zu sagen.

Viele User bringen aber auch ihren Ärger über die Game Awards zum Ausdruck. Auf reddit dreht sich zum Beispiel der längste Kommentar-Thread um das Segment mit Hideo Kojima, der sein neues Game OD angeteaserte. User Deep–Waters nennt Kojima sogar wütend die wohl am meisten überschätzte Person in Videospielen .

Auch Swen Vinckes Anmerkungen zu den Entlassungen bei Wizards of the Coast sowie die Anekdote mit einem Publisher stoßen auf viel Frust über die Industrie, erhalten aber auch Lob. Letzteres vorrangig für Vincke selbst, der die beiden Themen positiv verpackt in seinen Anmerkungen versteckte.

Wie findet ihr Swen Vinckes Rede? Hättet ihr euch gewünscht, dass er sie vollständig halten kann?

Während der Game Awards droppte das Team von Larian Studios übrigens Hotfix #13 für das Game und hat jetzt auch eine ganz besondere Belohnung für die Spieler in Baldur’s Gate 3 gepatcht.