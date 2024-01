Baldur’s Gate 3: Spieler hat so viel Angst vor Boss im harten Modus, dass er sich super vorbereitet und ihn mühelos besiegt

Der Honour Mode in Baldur’s Gate 3 stellt Spieler vor die ultimative Herausforderung. Ein Spieler hatte so viel Angst vor einem Boss aus Akt 1, dass er sich lange vorbereitete und ihn am Ende mühelos besiegte.

Was hat es mit dem harten Modus auf sich? In Baldur’s Gate 3 stellt der Honour Mode (deutsch: Ehrenmodus), der schwierigste aller Schwierigkeitsgrade, die ultimative Herausforderung für Spieler, dar. Im Honour Mode gibt es kein Zurückspulen, keine Möglichkeit, ungeschickte Würfe durch Save Scumming zu wiederholen oder Entscheidungen zu revidieren.

Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler über Akt 1.

Einmal getroffene Entscheidungen sind endgültig, und Fehler können hier verheerende Konsequenzen haben. Jeder Boss hat eine besondere Fähigkeit dazubekommen, sogenannte legendäre Aktionen, um den Kampf noch schwieriger zu machen und der Modus kann noch viel mehr. Wenn die Gruppe stirbt, ist der Honour Mode vorbei – danach kann man aber auf Taktiker wechseln, oder den Speicherstand löschen lassen.

In dieser gnadenlosen Umgebung wagte sich ein Spieler in einen Kampf gegen einen gefürchteten Boss in Akt 1 – die Rede ist von der Vettel. Auf den Kampf bereitete er sich lange vor.

Spieler kehrt erst mit Level 7 zur Vettel zurück, besiegt sie in einem Zug

Wie genau bereitete er sich vor? Jeder Schritt muss wohlüberlegt sein, und der kleinste Fehler kann das Ende bedeuten. In diesem Kontext entschied sich Evoxrus_XV dafür, sich sorgfältig vorzubereiten, weil er zuvor gehört hatte, dass die Vettel mehr Klone erzeugt und andere Spieler ihn vor diesem Kampf gewarnt hatten. Seine Story teilt er auf reddit.

Er entschied sich, die Risiken zu minimieren, indem er den gesamten Startbereich gründlich erkundete, das Unterreich komplett erledigte und bis auf Level 7 aufstieg, bevor er sich der Vettel stellte. Zum Vergleich: Im zweit-schwersten Modus Taktiker kann man die Vettel bereits auf Level 3 oder Level 4 töten.

Er tötete sogar erst alle in der Githyanki-Krippe und kehrte erst dann zu ihrem Teehaus zurück.

So lief der Kampf ab: Als der entscheidende Moment kam und Tante Ethel als Vettel entlarvt wurde, begann der Kampf. Sie wurde unsichtbar und Evoxrus_XV ließ Gale einen Feuerzauber (vermutlich Feuerball) an die Stelle schießen, wo sie dann auch tatsächlich unsichtbar stand.

Danach wirkte er den Zauber Tasha’s abscheuliches Lachen . Der Zauber versetzt eine anvisierte Kreatur in einen Lachanfall. Die betroffene Kreatur liegt vor Lachen am Boden und ist für Dauer des Lachanfalls nicht in der Lage, Bonusaktionen, Aktionen oder Reaktionen auszuführen. Das Ziel kann jedes Mal, wenn es Schaden bekommt, versuchen, den Effekt abzuschütteln.

Auf reddit schreibt der Spieler, dass er Astarion als Mönch spielt mit der Unterklasse Weg der Offenen Hand . Er betäubte mit dem Schlag vom Mönch Stunning Strike die Vettel und schlug sie erneut mit einer Schlaghagel-Klassenaktion vom Mönch, was viel Schaden anrichtete.

Mit Lae’zel (Klasse: Kämpfer) schlug er sie dann noch viermal. Der Spieler selbst übernimmt die Rolle eines Hexenmeisters und setzte den finalen Todesstoß mit einem Eldritch Blast .



Durch die geschickte Kombination von Angriffen wurde die Vettel handlungsunfähig, und Evoxrus_XV konnte sie in einem einzigen Zug besiegen.

Dazu sagt Evoxrus_XV:

Sie konnte nicht einmal in ihr Versteck entkommen. RIP Ethel. Du hast mir so viel Angst eingejagt, dass ich dich mit einem Schuss erledigt habe, bevor du mir überhaupt einen Bosskampf liefern konntest.