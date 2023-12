Baldur’s Gate 3 bringt superharten Modus, Profi spielt ihn in 38 Minuten durch

Wie ist das möglich? Grundsätzlich gibt es in Baldur’s Gate 3 eine Menge Bugs und Exploits, die sich ausnutzen lassen. Daher ist Chronos in der Lage, die allermeisten Areale des Spiels vollständig zu überspringen und große Teile der Story schlicht nicht zu spielen. Durch eine geschickte Kombination von Zaubern, die etwa die Sprungkraft erhöhen oder das gezielte Töten von Schlüssel-Charakteren im richtigen Augenblick, kann er Zwischensequenzen überspringen oder gar Kämpfe komplett umgehen.

Was ist das für ein Rekord? Der YouTuber Chronos hat ein Video veröffentlicht, in dem man seinen Run im „Honour Mode“ von Baldur’s Gate 3 von Anfang bis Ende sieht. Er braucht genau 38 Minuten und 8 Sekunden, um das Spiel vollständig zu beenden und damit Akt 3 abzuschließen.

Was ist der Honour Mode? Der Honour Mode ist die höchste Schwierigkeitsstufe, die Baldur’s Gate 3 zu bieten hat. Nicht nur sind die Kämpfe deutlich härter, sondern es gibt auch eine besondere Einschränkung: Ihr habt nur einen einzigen Spielstand und wenn eure Gruppe ausgelöscht wird, ist das Spiel vorbei. So „feige“ Dinge wie „neu laden und nochmal würfeln“ sind nicht möglich, ihr müsst mit allen Konsequenzen jederzeit leben.

