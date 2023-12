Baldur’s Gate 3: Spieler planen ein ganz besonderes Feuerwerk zu Silvester und dem beliebtesten Begleiter dürfte das nicht gefallen

Spieler in Baldur’s Gate 3 sind auf eine besonders pfiffige Idee zu Silvester gekommen. Sie planen ein besonderes Feuerwerk auf Kosten eines Gefährten. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was ist geplant? Die polnische Gaming-Gruppe baldurawka hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, um das neue Jahr in dem Spiel des Jahres Baldur’s Gate 3 einzuläuten – sie planen heute Nacht, wenn die Uhr zwölf schlägt, den beliebten Charakter Gale allesamt zur selben Zeit in die Luft zu jagen.

Auf X stolperte ein Spieler namens outstarwalker über diese spektakuläre Idee und teilte sie auf Facebook. Die Gruppe, die sich selbst als Meme-Shitposting-Community auf Facebook bezeichnet und sich rund um die „Baldur’s Gate“-Reihe und D&D im Allgemeinen dreht, scheint den perfekten Plan geschmiedet zu haben, um das Jahr 2023 mit einem Knall – im wahrsten Sinne des Wortes – zu beenden.

Feuerwerk per Knopfdruck

Aber wer ist Gale? Für diejenigen, die sich fragen, wer zur Hölle ist: Er ist ein Origin-Charakter in dem hochgelobten rundenbasierten RPG Baldur’s Gate 3. Es gibt eine Reihe von Gefährten, die eurer Gruppe beitreten können – einer davon ist Gale.

Larian Studios hat eine Statistik veröffentlicht, die zeigt, dass Gale der beliebteste Origin-Charakter ist, doch er ist auch oft der Grund, warum ihr draufgeht.

Spoiler: Es folgen nun Spoiler über die Geschichte von Gale.

Gale ist ein menschlicher Magier und ein wahres Wunderkind. Gales Ziel ist es, der größte Magier aller Zeiten zu werden, und auf seinem Weg dorthin glänzt er mit seinem umfangreichen Wissen und seiner charmanten, einfühlsamen Art.

Wie wollen sie Gale in die Luft jagen? Um die explosive Idee zu verstehen, muss man ein wenig in die Hintergrundgeschichte von Gale eintauchen. Er hat einen unersättlichen Durst nach Magie, und in seiner Brust liegt eine Zerstörungskugel, die jederzeit explodieren könnte. Um dies zu verhindern, muss er ständig magische Gegenstände essen.

Doch im Laufe seiner Questreihe gibt es die Möglichkeit, dieses Problem zu beheben. Nach einem Treffen mit dem mächtigen Elminster benötigt er keine magische Nahrung mehr, stattdessen erhält der Spieler einen Knopf auf der Hotbar, um Gale jederzeit selbst explodieren zu lassen.

Die explosive Umsetzung

Die kreativen Köpfe bei baldurawka haben sich entschieden, diese Macht nicht im Kampf einzusetzen, sondern sie als ultimatives Silvester-Feuerwerk zu verwenden. Doch wie soll das vonstattengehen?

Hier kommen drei Optionen ins Spiel:

Ihn selbst mit dem Knopf auf der Hotbar an einer x-beliebigen Stelle explodieren lassen, was das Game Over bedeutet.

Am Ende des zweiten Akts bietet Gale, an sich hochzujagen und die fiesen Gegner auszulöschen, was jedoch zum Ende des Spiels führt.

Eine weitere Option taucht am Ende vom Spiel (Akt 3) auf, wo sich Gale opfern möchte. Wenn ihr das zulasst, werden die Szenen am Ende fortgesetzt, anders als beim Opfer im zweiten Akt.

Die Facebook-Gruppe ist bedauerlicherweise auf privat gestellt, daher bleibt unklar, ob sie Gale an einem beliebigen Ort in die Luft jagen oder speziell zu den bestimmten Sequenzen. Aber ganz ehrlich, das ist wohl die am wenigsten wichtige Frage bei einem Vorhaben, das so episch ist wie ein magisches Silvester-Feuerwerk.

Die Idee, das Jahr 2024 mit einem epischen Gale-Feuerwerk einzuläuten, hat ihren ganz eigenen Charme.

