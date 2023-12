Das beste Spiel 2024 hat ein Problem: Baldur’s Gate 3 leidet unter dem falschen Gefühl der Dringlichkeit

Das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 begeistert viele Spieler 2023, aber wenn man ganz genau draufschaut, hat das meisterhafte Rollenspiel ein Problem im Erzählen, das dem Spielspaß entgegenwirkt und unter dem viele Rollenspiele leiden. Ein falsches Gefühl der Dringlichkeit.

Was ist das für ein Problem? Jeder Rollenspieler kennt es eigentlich:

Die Welt ist kurz vorm Abgrund, die Apokalypse steht unmittelbar bevor, in wenigen Tagen kommt die „Armee aus Eis-Zombies über die Mauer“/„hat der böse Zauberer die Weltherrschaft an sich gerissen“/„explodiert der Wurm in unserem Kopf und verwandelt uns in ein Tentakelmonster.“

Aber da ist dieses kleine Mädchen, deren Katze weggelaufen ist. Und außerdem ist da noch ein Kellergewölbe, in dem ja ein +1 Schwert des Mutes liegen könnte. Und eigentlich müsste man auch noch 500 Krokodile verprügeln, um sich die Lederrüstung zu basteln, die so cool aussieht.

Gerade Baldur’s Gate 3 leidet besonders unter dieser Diskrepanz zwischen dem, was die Story uns einredet, und dem, wie wir eigentlich spielen sollen und wollen. Das ist so eine Art ludo-narrative Diskrepanz.

Jeder NPC will, dass wir uns beeilen und schiebt die reine Panik

Warum ist das bei Baldur’s Gate 3 so besonders krass? In den ersten Spielstunden macht Baldur’s Gate 3 dem Spieler in der Erzählperspektive unglaublich Druck: Denn man hat einen Parasiten im Hirn, der unweigerlich und eigentlich sofort, in wenigen Tagen, so sagt es das Spiel, dazu führen wird, dass man sich in einen Gedankenschinder verwandelt.

In den ersten Stunden wird man in Baldur’s Gate 3 ständig mit diesem Countdown konfrontiert. Jeder Gefährte, auf den man trifft, schiebt dieselbe Panik, will nur unbedingt dieses Ding loswerden.

In einer Diskussion auf reddit kommt diese Diskrepanz besonders zum Vorschein. Einige Gedanken daraus:

In der Story von Baldur’s Gate 3 wird regelmäßig impliziert, ein bestimmter Kampf oder das Spiel allgemein sind „zeit-sensibel“, müssen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Das soll für Spannung sorgen und Tempo ins Spielerlebnis bringen

In Wahrheit gibt es solche Limits – außer bei einigen Quests – jedoch kaum und das Rollenspiel lädt eigentlich zum gemächlichen Spiel ein, bei dem man alles erkundet. Denn das ist die Stärke von Baldur’s Gate 3, die unzähligen Nebenmissionen, die man auf verschiedene Arten lösen kann

Ein Spieler sagt: „Ich bin mir sicher, deshalb verpassen viele Spieler so viel in Akt 1, weil einem jeder einzelne Gefährte, den man rekrutiert, sagt: Wir müssen so schnell wie möglich eine Heilung bekommen! Jeder sagt einem, man müsse seinen Arsch hochkriegen und sich beeilen.“

Ein anderer Nutzer sagt: „Dieses falsche Gefühl der Dringlichkeit ist so eine Konstante in Rollenspielen, dass mein Hirn es einfach ausschließt wie einen Filter. Meine armen Gefährten waren sicher sehr verzweifelt, mit all diesen Parasiten in ihrem Kopf, und ich war so: „Wir laufen jetzt noch eine halbe Stunde durch die Wildnis und dann machen wir Feierabend.“

Was kann man dagegen tun? Offenbar ist eine alte Autorenweisheit von SF-Autor Douglas Adams die gesündeste Art, mit „Dringlichkeit in Rollenspiel umzugehen“: Ich liebe Deadlines, ich liebe das wuschende Geräusch, das sie machen, wenn sie an mir vorbeiziehen.

