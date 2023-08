Baldur’s Gate 3: Eine Frau und ihr Mann begehen schweren Fehler, töten NPC, lösen nukleare Explosion aus

Es ist ratsam, die Warnung von Gale ernst zu nehmen und sorgfältig zu überlegen, wie ihr mit dieser Situation umgeht. Ihr habt die Wahl, ob ihr seine Warnung beherzigt oder ob ihr nicht zulasst, dass die Situation so eskaliert. Eine weitere alternative Möglichkeit besteht darin, Gale von Anfang an nicht in eure Party aufzunehmen. Euch bleiben verschiedene Möglichkeiten offen, wählt weise.

Wenn ihr ihn sterben lasst, dann erscheint sein Geist bei euch. Der Geist wird euch auffordern, ihn in zwei Tagen wiederzubeleben, sonst erfüllt sich sein schreckliches Schicksal. Wenn ihr ihn nicht wiederbelebt, explodiert er und tötet alles. Die beiden Spieler dachten, dass er blufft, was wohl nicht der Fall war.

In Gale’s erstem Gespräch teilt er euch mit, dass er das Bedürfnis hat, magische Gegenstände zu essen – damit nichts Schlimmes passiert. Das Paar tötete Gale jedoch, weil sie seine Einstellung nicht mochten. Doch plötzlich wurde nach einigen Stunden Spielzeit alles in die Luft gejagt.

