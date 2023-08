Baldur’s Gate 3: Diese 3 besonders schlechten Talente solltet ihr lieber vermeiden

In Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise Talente, um euren Charakter zu optimieren. MeinMMO verrät euch, welche 3 Talente ihr lieber vermeiden solltet.

Was sind Talente? Talente können euch im Kampf mächtiger machen, aber auch bei sozialen Interaktion besonders hilfreich sein. In Baldur’s Gate 3 gibt es insgesamt 40 verschiedene Talente. Euer Charakter kann bis zu 3 Talente im Spieldurchlauf wählen. Ihr könnt die Talente bei den Stufenaufstiegen 4, 8 und 12 wählen.

Hier findet ihr Tipps, um in Baldur’s Gate 3 eure Charaktere richtig zu leveln:

Diese 3 Talente sind weniger nützlich, als ihr vielleicht denkt

Unterhalter

Was kann das Talent? Mit diesem Talent steigert ihr euer Charisma und Geschick im Umgang mit Musikinstrumenten lediglich um einen Punkt. Zunächst klingt das sehr verlockend, aber es gibt bereits eine spezifische Klasse auf diesem Gebiet: ben Barden. Der Barde kann von sich aus Musikinstrumente spielen.

Warum es sich nicht lohnt: Außerdem könnt ihr die Fähigkeit „Musikinstrumente spielen“ bei dem NPC Alfira im Smaragdhain erlernen. Sie benötigt Unterstützung, um ihr Lied zu vollenden und ihr helft ihr dabei. Danach erhaltet ihr eine Laute und das Talent „Musikinstrumente zu spielen“.

Ihr könnt auch das Talent Schauspieler wählen, dadurch bekommt ihr ebenfalls +1 Charisma und verdoppelt zusätzlich euren Übungs-Bonus auf Täuschen und Auftreten.

Waffenmeister

Was kann das Talent? Waffen spielen in Baldur’s Gate 3 eine essenzielle Rolle. Ihr könntet in Versuchung geraten, den Pfad des Waffenmeisters einzuschlagen. Waffenmeister gewährt euch die Expertise in der Handhabung von vier Waffen, die ihr nach Belieben auswählen könnt. Zudem könnt ihr entweder eure Stärke oder Geschicklichkeit um einen Punkt erhöhen.

Warum es sich nicht lohnt: Als Barbar werdet ihr beispielsweise schon mit mehreren Waffen geübt sein. Deswegen lohnt sich das Waffenmeister-Talent eher nicht.

Wenn ihr euch für eine Klasse entscheidet, verfügt ihr bereits über Kenntnisse in den Waffen, die ihr wahrscheinlich spielen wollt. Das Talent Waffenmeister leistet einfach zu wenig.

Tavernenschläger

Was kann das Talent? Wenn ihr einen waffenlosen Angriff ausführt, eine improvisierte Waffe einsetzt oder etwas werft, fügt ihr eurem Schaden und euren Angriffswürfen euren Stärkemodifikator zweimal hinzu. Zudem bekommt ihr einen Bonus von +1 auf Konstitution oder Stärke.

Warum es nicht lohnt: Tavernenschläger könnte sich als Mönch oder Monddruide lohnen, aber für andere Klassen gibt es durchaus effizientere Talente, die passendere Boni bieten.

Zudem besteht bei Tavernenschläger die Gefahr eines “Unfalls.”

Talentwahl ist Geschmackssache: Diese Talente können im Vergleich zu anderen schlichtweg weniger stark und nützlich sein. Was jedoch für einen Spieler „schlecht“ sein mag, könnte für einen anderen Spieler in bestimmten Situationen super nützlich sein. Pauschal kann man also nicht sagen, welche Talente besonders schlecht performen.

Wenn ihr lieber euer Haupt-Attribut (zum Beispiel Weisheit) erhöhen wollt, könnt ihr statt eines Talentes auch die Attributsverbesserung wählen. Die Attributsverbesserung findet ihr ebenfalls unter Talente und könnt sie auch mit Level 4,8 und 12 wählen.

Mit der Attributsverbesserung könnt ihr ein Attribut um 2 erhöhen oder 2 Attribute um eins. So könnt ihr beispielsweise eure Weisheit schneller auf 20 bringen. Denkt dran, dass nur gerade Zahlen euch Bonus auf Würfe geben.

