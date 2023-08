Ein NPC in Baldur’s Gate 3 bringt jeder Klasse bei, wie ein Barde zu spielen – Außer ihr tötet ihn aus Versehen

Was passiert, wenn ich als „Dunkles Verlangen“ spiele? Das wird unsere Alfira-Liebhaber zutiefst erschüttern. Habt ihr in Baldur’s Gate 3 den Pfad „Dunkles Verlangen“ gewählt, dann passiert Folgendes: Unabhängig davon, ob ihr Alfira trefft oder nicht – sie wird in eurem Lager erscheinen.

Wenn ihr mit ihr sprecht, bietet ihr eure Hilfe beim Komponieren ihres Songs an. Bald darauf erfolgt eine entscheidende Wahl. Ihr könnt weggehen, fragen, worum es in dem Lied überhaupt geht oder sie bitten, euch die Laute zu geben – damit ihr gemeinsam spielen könnt. Wählt die letztere Entscheidung, um eure musikalische Karriere zu starten.

Langer Guide: Es scheint, als würde Alfira mit der Komposition eines Liedes kämpfen. Um ihr dabei zu helfen, müsst ihr euch durch eine Reihe kniffliger Entscheidungen und anspruchsvoller Prüfungen schlagen. Tipp vorab: Legt am besten vor eurem Gespräch mit Alfira einen Speicherpunkt an.

Wo finde ich Alfira? Die Bardin findet ihr direkt östlich des Smaragdhains am Rand einer Klippe – Koordinaten X:277 und Y:508. Noch lange bevor ihr sie überhaupt erblickt, könnt ihr von Weitem schon ihre Laute spielen hören. Ihr werdet direkt spüren, warum so viele ihrem Charme erliegen.

Ihr trefft schon früh in Baldur’s Gate 3 auf die geheimnisvolle Bardin Alfira. Sie bringt jeder Klasse bei, wie ein Barde zu spielen. Doch Vorsicht: Ein falscher Schritt und diese wertvolle Gelegenheit ist für immer verloren. Einen Guide und was euch das Barden-Leben bringt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

