Geheime Händler in Baldur’s Gate 3 – Habt ihr die Katze entdeckt?

Omeluum interessiert sich sehr für euren Parasiten, da dieser dann doch anders ist, als er es kennt. Wenn ihr ihn am Leben und euch untersuchen last, startet eine neue Questreihe. An deren Ende wird auch er mit euch Handel treiben.

Wenn ihr euch an Waukeens Ruh vorbei weiter nach Nord-Osten bewegt, kommt ihr zum Eingang des Bergpasses. Betretet ihr ihn und haltet euch rechts in Richtung der Schlucht, könnt ihr Lady Esther treffen.

Die am wenigsten gespielte Klasse in Baldur’s Gate gehört zu den stärksten und ich liebe sie auch

Um den Händler Brem freischalten zu können, müsst ihr die Söldner davon überzeugen, dass ihr auf der gleichen Seite des Gesetzes steht, wie sie. Ideal ist es, wenn ihr vor eurem ersten Besuch den beiden Zentharim-Mitgliedern in der Höhle an der Stiegstraße geholfen habt. Etwas weiter südlich dieses Punktes könnt ihr übrigens auch Karlach finden und rekrutieren .

Dafür müsst ihr aber natürlich alle Optionen kennen. Da der ein oder andere Händler nicht frei im Smaragdhain steht oder seine Ware in einem Laden in Baldurs Tor feil bietet, haben wir hier pro Akt die versteckten Händler für euch herausgesucht.

Grundsätzlich mangelt es in Baldur’s Gate 3 nicht an Gelegenheiten, das hart verdiente Gold auszugeben. Allerdings ist es immer von Vorteil, alle Optionen zu kennen und die für sich beste Entscheidung treffen zu können.

