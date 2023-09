Baldur’s Gate 3: Wenn ihr komplettes Chaos liebt, braucht ihr diesen Gegenstand

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Alternativ könnt ihr in einer Multiplayer-Runde die Eisenflasche aufbewahren und dann eure Freunde irgendwann mit der großen Bestie überraschen. Das dürfte für eine Menge Verwirrung und Panik sorgen, wenn der Beobachter plötzlich in eurem Camp steht und euren Hund bedroht.

Der Beobachter verängstigt und betäubt alle Feinde (und auch eure Gruppenmitglieder) in der Nähe gerne, ihr solltet also aufpassen, wo ihr ihn entfesselt. Außerdem fliegt er und ändert daher gerne mal seine Position.

Beobachter kennt ihr vermutlich vor allem aus dem Underdark, denn dort müsst ihr gegen einen von ihnen kämpfen. Wie auch der Kollege in der Tiefe, besitzt auch der Beobachter in der Flasche mächtige Zauber und ist ein eher chaotisches Wesen – er ist automatisch allen Kreaturen in der Nähe gegenüber feindlich.

Was bewirkt die Eisenflasche? Solltet ihr die Flasche öffnen – egal ob in einer Dialog-Option oder weil ihr sie etwa auf einen Gegner werft – dann bricht die Kreatur daraus frei: Ein Beobachter.

Wie kommt man an die Eisenflasche? Die Eisenflasche („Iron Flask“) könnt ihr bereits relativ früh im Spiel ergattern, nämlich während Akt 1. Dort haben sich einige Zhentarim in einer Höhle verschanzt und kämpfen gegen Gnolle. Wenn ihr eingreift und die Gnolle besiegt, könnt ihr den Zhentarim die Kiste abnehmen. Ihr könnt sie entweder überzeugen, euch die Kiste zu überlassen oder ihr schlagt sie einfach bewusstlos und stehlt den Inhalt der verschlossenen Kiste danach (Schwierigkeit 20).

