5 Entscheidungen in Baldur’s Gate 3, die euch sofort töten

Auf dem Weg über den Bergpass könnt ihr tief in ein verlassene Kloster eindringen, in das die Githyanki sich eingenistet haben. Hier kommt ihr Kontakt mit der Königin Vlaakith, die direkt zu euch spricht. Solltet ihr unverschämt zu ihr sein und ihr keinen Respekt zollen, dann wird sie wütend. Seid ihr dann noch immer frech, spricht sie einen der mächtigsten Zauber aus Dungeons & Dragons: Wunsch.

Wenn ihr einige Male Gebrauch von euren besonderen Illithiden-Kräften gemacht habt, dann seid ihr eines Abends besonders schwach. Sollte Lae’zel sich noch in eurem Lager befinden, wird sie darauf aufmerksam. Sie sieht darin die ersten Auswirkungen eurer Verwandlung in einen Gedankenschinder.

Wenn ihr die Maske aufsetzt, dann hört ihr die Vettel in eurem Kopf sprechen, wo sie langsam ihre Gedankenkontrolle ausweitet. Wenn ihr euch nicht widersetzt oder die Maske rasch absetzt, werdet ihr von der Vettel kontrolliert und greift eure Team-Kameraden an.

Eine zweite Methode des „Game Over“ findet ihr, wenn ihr das erste Mal mit der Vettel (Hag) konfrontiert werdet. Solltet ihr die Hexe nicht sofort in ihrem Haus töten, dann flieht sie in ihren geheimen Unterschlupf, der von einer Reihe Schutzmechanismen bewacht wird. Einer dieser Mechanismen ist eine große Tür.

