PS Plus: Spiele im Januar 2024 – Sony schenkt euch ein atmosphärisches Abenteuer, das euch emotional zerstören wird

Die Spiele für PS Plus Essential im Januar 2024 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche Spiele gibts im Januar 2024? Auch im Januar 2024 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Abo holen könnt.

A Plague Tale: Requiem – PS5

Evil West – PS4, PS5

Nobody Saves the World – PS4, PS5

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die „PS Plus“-Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 02. Januar 2024, ab 12:00 Uhr

A Plague Tale: Requiem

Worum geht es in dem Spiel? A Plague Tale: Requiem ist der Nachfolger des gefeierten Abenteuer-Spiels „A Plague Tale: Innocence“. In beiden Titeln stehen die Geschwister Amicia und Hugo im Fokus, die im ersten Teil aus ihrer verwüsteten Heimat in Frankreich flüchten und ums Überleben kämpfen müssen.

Der Grund für die Flucht der Geschwister sind Inquisitionstruppen, die ihren Vater ermordeten und es auf Hugo abgesehen haben, der besondere Kräfte besitzt und dadurch Rattenhorden kontrollieren kann, die Tod und Zerstörung über das Land bringen.

In A Plague Tale: Requiem versuchen die Geschwister nun, ein neues Leben aufzubauen, werden jedoch schon bald von der Rattenplage eingeholt und erneut zur Flucht gezwungen.

Das Spiel zeichnet sich wie schon der Vorgänger durch seine bedrückende und emotionale Atmosphäre sowie das Leid vom Amicia und Hugo aus. Die PS5-Version erhielt dementsprechend eine gute 82er-Wertung auf Metacritic.

Spielerisch wird viel geschlichen, Kämpfe kommen vor, sind aber eher nebensächlich. Im Fokus stehen ganz klar die emotionale Story, die Charaktere und die Atmosphäre. Die erzählte Geschichte wird dabei von einigen Spielern auf Reddit sogar als „emotional vernichtend“ beschrieben.

Evil West

Worum geht es in dem Spiel? Evil West ist ein Story-basiertes Action-Spiel in der Third-Person-Perspektive von dem Entwicklerstudio Flying Wild Hog, das im November 2022 veröffentlicht wurde. Es kann entweder alleine oder kooperativ mit Freunden gespielt werden.

In dem verrückten Western-Spiel verkörpert ihr einen Vampir-Jäger, der den Wilden Westen von einer unheimlichen Bedrohung befreien soll. Dabei schlagt ihr euch in „Beat ’em up“-Manier durch Vampirhorden und befreit Amerika von den fiesen Monstern.

Nobody Saves the World

Worum geht es in dem Spiel? Nobody Saves the World ist ein Action-RPG von DrinkBox Studios, das 2022 veröffentlicht wurde und sowohl solo als auch kooperativ mit Freunden spielbar ist.

Ihr verkörpert dabei den Charakter „Niemand“ (englisch: Nobody), der sich mithilfe eines Zauberstabs in verschiedene Formen wie einen Drachen, eine Schnecke oder einen Roboter verwandeln kann und versucht, die Welt zu retten.

Jede Form, in die sich Niemand verwandelt, besitzt dabei unterschiedliche Fähigkeiten, Werte und Attribute, die ihm helfen, verschiedene Dungeons zu bewältigen. Im Verlauf des Spiels könnt ihr zudem weitere Fähigkeiten freischalten sowie die Fähigkeiten der einzelnen Formen miteinander kombinieren.

Bonus: Warframe Syrinx Collection

Neben den drei monatlichen PS-Plus-Spielen könnt ihr euch im Januar 2024 auch eine Collection für den beliebten Loot-Shooter Warframe sichern.

Die „Syrinx Collection“ ist ein exklusives „PlayStation Plus“-Paket und ebenfalls ab dem 02. Januar 2024 verfügbar. In dem Paket enthalten sind:

Syrinx Brustplatte

Syrinx Schulterplatten

Syrinx Beinplatten

Baza-Gewehr

Cassowar Stangenwaffe

Sturm-Farbpalette

Essential Mod Bundle Basisschaden

Essential Mod Bundle Kritischer Schaden

2 Orokin-Beschleuniger

170 Platinum

7-Tage-Affinitätsbooster

7-Tage-Credit-Booster

Im Warframe erschien erst im Dezember das neuste Update Whispers in the Walls (deutsch etwa: Geflüster in den Wänden), das unter anderem einen neuen Waframe ins Spiel brachte:

