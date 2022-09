Blutiges Western-Spiel auf Steam lässt euch Vampire verprügeln – Fans finden, es hätte mehr Aufmerksamkeit verdient

Was haltet ihr von dem „Evil West“-Gameplay? Konnten euch die 13 Minuten überzeugen oder ist das eher nicht nach eurem Geschmack? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wann erscheint Evil West? Evil West erscheint am 22. November 2022 auf dem PC und ist dort beispielsweise bei Steam erhältlich. Außerdem erscheint der Titel auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Was sagen die Spieler? Blicken wir in die Kommentare auf YouTube , scheint Evil West bereits vor Release einige Fans zu haben. Diese finden vor allem, der Titel hätte mehr Aufmerksamkeit verdient und betonen, wie spaßig das Kampfsystem aussieht.

Neben der „Beat ’em up“-Action bekommen wir in den 13 Minuten auch einen Vorgeschmack auf die Grafik des Spiels. Diese muss sich vor allem in den Videosequenzen nicht verstecken.

Was zeigt der Trailer? In dem Trailer seht ihr 13 Minuten Gameplay von Evil West. Neben einigen Videosequenzen des Spiels wird vor allem die „Beat ’em up“-Action des Titels deutlich. Wir erhaschen auch einen kurzen Blick auf den Skilltree (Minute 2:30).

Was ist das für ein Spiel? In dem verrückten Western-Spiel taucht ihr entweder alleine oder kooperativ mit Freunden in die Rolle eines Vampir-Jägers, der den Wilden Westen von einer unheimlichen Bedrohung befreit.

In einem kommenden Western-Spiel auf PC, PS4 / PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verprügelt ihr Vampire. Der neue 13-minütige Gameplay-Trailer zeigt, wie blutig der Titel wird. Derweil finden Fans, das Spiel hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.

