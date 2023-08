Spieler kauft für 27 Jahre PS Plus, gibt über 400 Euro für einen finanziellen Masterplan aus

Ein PlayStation-Spieler aus der Türkei hat PS Plus für 27 Jahre gekauft und möchte mit seiner Investition langfristig Geld sparen.

PlayStation hat seit 2022 den Abo-Dienst „PS Plus“ erweitert und eine Alternative zum Game Pass für PS4 und PS5 geschaffen. Doch bereits in der Vergangenheit nahm Sony Preiserhöhungen für PS Plus vor – da war das Abo allerdings „nur“ zum Nutzen der PS-Onlinedienste notwendig.

Ein PlayStation-Spieler hat jetzt einen Plan in die Tat umgesetzt, mit dem er zukünftig Geld sparen und das Abonnement langfristig nutzen will.

Was hat der Spieler gemacht? Wie der Reddit-Nutzer „BassInternational550“ schreibt, hat ein türkischer PlayStation-Spieler für 27 Jahre „PS Plus Deluxe“ gekauft. Auf einem beigefügten Foto ist zu erkennen, dass das Abo demnach bis zum 06. August 2050 läuft.

Obendrein sagte „BassInternational550“, der Spieler habe das Abo für einen so großen Zeitraum abgeschlossen, weil er Preiserhöhungen vermeiden wollte. Der Plan des Spielers war es demnach, langfristig Geld zu sparen.

Ein weiterer Nutzer fügt in den Kommentaren ergänzend hinzu, dass ein 12-monatiges “PS Plus Deluxe”-Abo in der Türkei 460 türkische Lira koste, das sind etwa 15,61 Euro. Für 27 Jahre PS Plus Deluxe habe der Spieler demnach „nur“ knapp 420 Euro bezahlt.

In Deutschland würden 27 Jahre PS Plus aktuell knapp 1.600 Euro kosten.

Ist das empfehlenswert? Es gibt verschiedene Fragen, die PS Plus oder die Situation des Spielers betreffen und die aktuell noch nicht beantwortet werden können.

Wird das Abo in 27 Jahren noch unterstützt?

Wird es 2050 eine aktuelle PlayStation-Konsole geben, auf der das Abo genutzt werden könnte?

Ist der Spieler in 27 Jahren weiterhin PlayStation-Spieler oder hat er sich den Sony-Konsolen oder dem gesamten Gaming bis dahin abgewandt?

Wenn ihr für 27 Jahre PS Plus bucht, gebt ihr Geld für einen Dienst aus, von dem er nicht wisst, ob ihr ihn in 27 Jahren noch nutzen werdet, geschweige denn nutzen könnt. Ob das für eine Person riskant ist, muss im Endeffekt die jeweilige Person selbst entscheiden.

Wer weiß, vielleicht gibt es in den nächsten Jahren gar keine Preiserhöhung von PS Plus.

Was ist PS Plus Deluxe? PS Plus Deluxe ist ein Abo-Modell, das in Deutschland nicht verfügbar ist und nur in Ländern verfügbar ist, in denen kein Cloud-Streaming angeboten wird.

In PS Plus Deluxe sind Probeversionen von AAA-Spielen sowie herunterladbare PlayStation-, PlayStation 2- sowie PSP-Spiele enthalten.

Genauere Informationen zu PS Plus Deluxe und was es von dem in Deutschland verfügbaren Premium-Abo unterscheidet, könnt ihr bei unseren Kollegen auf GamePro nachlesen:

PS Plus Deluxe: 4. Abo-Variante erscheint nicht für uns – Das steckt dahinter